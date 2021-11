ATP NextGen Finals: Rune feiert ersten Sieg, Alcaraz überzeugt auch gegen Nakashima

Holger Rune hat bei den #NextGen Finals seinen ersten Erfolg gefeiert. Der Däne besiegte Juan Manuel Cerundolo in vier Sätzen. Turnierfavorit Carlos Alcaraz steht bereits im Halbfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.11.2021, 17:22 Uhr

© Getty Images Holger Vitus Nodskov Rune hat in Mailand angeschrieben

Holger Rune hat die Chance auf eine Halbfinal-Teilnahme bei den #NextGen Finals in Mailand gewahrt. Der 18-Jährige wackelte gegen den Argentinier Juan Manuel Cerundolo nur ganz kurz, gewann mit 4:1, 4:2, 1:4 und 4:1. Damit kommt es am morgigen Donnerstag zu einem Endspiel in Gruppe A - und zwar um den zweiten Halbfinal-Platz neben Carlos Alcaraz, der sich mit dem Erfolg gegen Brandon Nakashima bereits ein Ticket für die Vorschlussrunde gesichert hat.

Rune gegen Nakashima, dieses Duell hat es auf der ATP-Tour noch nie gegeben. Geht man streng nach der ATP-Weltrangliste, dann geht der 20-jährige US-Amerikaner als Nummer 63 als Favorit in die Partie. Allerdings liegt Rune in der Jahreswertung 2021 fast gleichauf mit Nakashima. Lediglich die speziellen Regeln der ATP nach der Corona-Krise halten den dänischen Teenager noch von den Top 100 fern.

Alcaraz muss zweimal ins Tiebreak

Carlos Alcaraz dagegen hat sich in den vergangenen Monaten in der erweiterten Weltspitze bei den Männern etabliert. Und folgte gegen Nakashima beinahe demselben Muster wie zum Auftakt gegen Rune: Im ersten Durchgang gab es einen knappen Erfolg im Tiebreak, danach legte Alcaraz noch einen Gang zu - und ging mit 4:3 (3) und 4:1 in Führung. Mit dem Break zum 2:1 für Alcaraz schien im dritten Akt die Entscheidung bereits gefallen zu sein. Nakashima aber schlug postwendend zurück. Wieder musste ein Tiebreak entscheiden. Und wieder hatte Alcaraz die Nase vorne, diesmal mit 7:4.

In der Night Session kommt es in der Gruppe B zunächst zum Duell zweier Sieger vom Dienstag: Sebastian Korda, der gegen Hugo Gaston Matchbälle abwehren konnte, spielt gegen Sebastian Baez, der sich gegen Lorenzo Musetti durchsetzte. Der Lokalmatador bestreitet dann das letzte Match des Tages gegen Gaston.