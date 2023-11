ATP NextGen: Wer schlägt tatsächlich in Jeddah auf?

Die #NextGen Finals finden 2023 erstmals in Jeddah statt. Die Frage ist: In welcher Besetzung?

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.11.2023, 07:29 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Arthur Fils könnte das Feld in Jeddah anführen

Als die ATP die Idee des #NextGen Masters formuliert hat, dachten die Verantwortlichen wohl nicht daran, dass sich einige der Aspiranten auf einen Platz beim Saisonabschluss der besten acht U21-Spieler während der Saison so gut schlagen würden, dass sie sich auch für die ATP Finals qualifizieren würden. Alexander Zverev war der erste, der anstelle in Mailand dann halt in London spielte. Und in diesem Jahr sind mit Carlos Alcaraz und Holger Rune gleich zwei #NextGen-Spieler für das Feld in Turin gesetzt. Und werden in Jeddah mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht antreten.

Aber wer läuft dann wirklich in Saudi-Arabien auf?

Platz drei in der Jahreswertung der Youngster nimmt Ben Shelton ein. Der US-Amerikaner hat mehr als 2.000 Punkte gesammelt, musste sich zuletzt in Wien und Pais-Bercy jeweils in Runde eins geschlagen geben. Ob sich der US-Amerikaner eine Reise nach Jeddah antut?

Arthur Fils als Nummer eins?

Gleiches gilt für Lorenzo Musetti, der aktuell ja noch in Sofia beschäftigt ist. Musetti wirkte in den vergangenen Wochen auch nicht gerade frisch(und musste gleich zweimal in Folge gegen Grigor Dimitrov ran), dazu wird der Italiener bald zum ersten Mal Vater. Und, nicht vergessen, Musetti hat sein #NextGen-Masters-Erlebnis ja schon hinter sich.

Realistisch betrachtet könnte also Arthur Fils das Feld anführen, gefolgt von Dominic Stricker und Luca van Assche. Danach kämen mit Flavio Cobolli, Hamad Medjedovic und Alex Michelsen drei Spieler, die auf der ATP-Tour schon ihre Spuren hinterlassen haben. Schwierig wird es werden, wie in Mailand das Lokalkolorit aufblühen zu lassen. In Italien fand sich stets ein junger Einheimischer, der das Feld kompetent ergänzt hat. Ein derartiger Spieler fehlt in Saudi-Arabien.