ATP: Novak Djokovic darf höchstwahrscheinlich bei den US Open starten

Mit dem angekündigten Ende des Ausnahmezustands in den USA Ende Mai dieses Jahres wäre für Novak Djokovic auch der Weg zu den US Open frei.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 05.02.2023, 09:32 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic wird höchstwahrscheinlich wieder bei den US Open dabei sein dürfen

Für die ATP-Masters-1000-Turniere in Indian Wells und Miami kommt er noch zu spät, aber für den US-amerikanischen Hartplatz-Sommer - mit dem abschließenden Höhepunkt US Open Ende August / Anfang September - hat ein neuer Erlass des US-Präsidenten Joe Biden weitreichende Auswirkungen. Insbesondere für den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic.

Weg frei für Cincinnati und New York

Denn der Serbe durfte bereits im Vorjahr aufgrund des in den USA noch immer aufrechten Ausnahezustandes im Zusammenhang mit Covid-19 nicht beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres dabei sein. Ungeimpfte dürfen demnach aktuell noch immer nicht das Terretorium der Vereinigten Staaten betreten. Diese Verordnung scheint nun mit Ende Mai auszulaufen - ein Monat in dem praktisch in der kompletten westlichen Hemisphäre alle Corona-Bestimmungen fallen.

Also auch wenn die Tennisfans in Kalifornien und Florida noch ein weiteres Jahr ohne "Nole" auskommen müssen, ist der Weg zum großen ATP-Event in Cincinnati und eben dem Major-Turnier in New York wieder frei für den aktuell besten Tennisspieler der Welt. Zu hoffen ist ohnedies immer, dass alle sportlich qualifizierten Athleten bei jedem offenen Turnier auch antreten dürfen und können.