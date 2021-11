ATP: Novak Djokovic sieht die positiven Seiten der US-Open-Final-Niederlage

Im Rahmen des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy sprach Novak Djokovic über die schmerzliche Endspiel-Niederlage bei den US-Open, kann ihr mittlerweile aber auch gute Seiten abgewinnen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 31.10.2021, 22:10 Uhr

Mit Abstand sieht Novak Djokovic auch positive Seiten an der US-Open-Finalniederlage

Die Zeit heilt alle Wunden, sagt der Volksmund. Gut, etwas verallgemeinernd ist der an sich kluge Spruch schon, aber bei manchen Dingen trifft er dann doch auch zu. So sieht Branchenprimus Novak Djokovic seine Final-Niederlage bei den US Open zwar noch immer als vertane Chance auf einen legendären „Grand Slam“, kann der ganzen Sache mit etwas Abstand aber auch positive Aspekte abringen.

Im Rahmen des ATP-Masters-1000-Events in Paris-Bercy, lies der „Djoker“ die anwesenden Medienvertreter ein wenig in sein Gefühlsleben eintauchen: „Ich habe über die letzten Jahre gelernt, mit Niederlagen so umzugehen, dass ich sie als Möglichkeit wahrnehme, an ihnen zu wachsen. Auf irgendeine Art und Weise habe ich das Gefühl, dass die Niederlage im Finale sowohl zum schlimmsten als auch zum besten Zeitpunkt gekommen ist.“

Auftrieb für die Zukunft

Eine so große Fanbasis wie in „Down under“ hatte der Weltranglisten-Erste in Flushing Meadows nämlich nie vorgefunden. Das änderte sich dieses Jahr: „Natürlich war ich enttäuscht, dass ich das Match verloren habe, aber ich habe mich auch gesegnet gefühlt, so viel Liebe von den Zuschauern bekommen zu haben, wie ich sie in New York zuvor noch nie erfahren habe, und eigentlich auch an den meisten anderen Orten nicht.“

Diese Energie, die er von den Fans erhalten habe, von dem Moment an als er den Platz betreten hatte, bis er ihn wieder verlassen musste, sei ein Gewinn für das ganze Leben. „In dem allerbesten Szenario hätte ich alle vier gewonnen. Aber zu wissen, dass ich so knapp dran war, gibt mir viel Auftrieb für die Zukunft.“ Hört sich zumindest so an, als hätte da jemand noch Großes vor. Ein gutes Abschneiden in Paris, würde Djokovic allemal einen weiteren Boost mit auf den Weg geben.