ATP Paris-Bercy: Knieprobleme! Carlos Alcaraz wackelte, wird aber spielen

Carlos Alcaraz' Antreten beim letzten ATP-Masters-1000-Event des Jahres hat im Laufe des heutigen Montags lange gewackelt. Nach einer Untersuchung am Knie soll nun aber feststehen: Der Spanier wird in Paris-Bercy spielen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 31.10.2022, 19:03 Uhr

Carlos Alcaraz hat mit Knieproblemen zu kämpfen

Carlos Alcaraz hat in Basel nur knapp etwas verhindern können, das im modernen Tennissport jedenfalls Seltenheitswert genießt: Nämlich gleich bei den ersten beiden Turnieren nach dem Aufstieg auf die Nummer-eins-Position in der Weltrangliste jeweils eine Erstrundenniederlage einstecken zu müssen. Gegen einen groß aufspielenden Jack Draper hatte der Spanier seine liebe Not, siegte nach verlorenem Auftaktsatz aber in drei umkämpften Sätzen.

Für einen großen Lauf in Basel reichte es für Alcaraz in der Folge aber nicht. Auch, weil der Spanier in der Vorschlussrunde auf den wohl formstärksten Spieler der Welt treffen sollte: den Kanadier Felix Auger-Aliassime. Der krönte sich am Sonntag beim ATP-500-Event in der Baseler St. Jakobshalle zum gleich dritten Mal in den vergangenen Wochen zum Champion. Es ist der zweite Titel auf ATP-500-Niveau für den 22-Jährigen, der auch als Mitfavorit ins ATP-Masters-1000-Event von Paris-Bercy geht.

Alacarz wird spielen

Dort war ein Antreten von Alcaraz am Montag lange unsicher. Denn, wie das spanische Medium AS unter Berufung auf Alcaraz' Umfeld berichtete, hatten den Weltranglistenersten seit dem Aus gegen Auger-Aliassime Knieprobleme Knieprobleme geplagt. Angeblich habe sich dieser noch am Montag einer Untersuchung unterzogen. Die Ergebnisse sollen nun vorliegen und geben dem 19-Jährigen wohl grünes Licht: AS zufolge wird Alcaraz in Paris-Bercy starten.

"Ich hatte Probleme (mit meinem Knie). Jeder Spieler hat am Ende des Jahres Probleme. Es ist nicht zu ernst", hat Alcaraz nun im Zuge eines Medientermins im Vorfeld des ATP-Masters-1000-Events erklärt. Der Spanier trifft zum Auftakt auf den gefährlichen Japaner Yoshihito Nishioka. Für Alcaraz geht es im Saisonfinish insbesondere darum, das Jahr als Nummer eins der Welt zu beenden.