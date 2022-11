ATP Paris-Bercy: Deutsches Gipfeltreffen mit Endspielcharakter

Im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy treffen Kevin Krawietz und Andreas Mies auf Tim Pütz und dessen neuseeländischen Partner Michael Venus. Zum dritten Mal in diesem Jahr.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.11.2022, 12:09 Uhr

© Getty Images Im Davis Cup Partner, heute Gegner: Tim Pütz und Kevin Krawietz

Der Donnerstag in Paris-Bercy war nichts für schwache Nerven - im Doppel-Wettbewerb. Dort nämlich wankten Kevin Krawietz und Andreas Mies ganz nah am Abgrund, besiegten Marcel Granollers und Horacio Zeballos mit 15:13 im Match-Tiebreak. Nicht viel weniger spannend machten es Tim Pütz und Michael Venus gegen Nicolas Mahut und Edouard Roger-Vasselin beim 10:8 in der Entscheidung.

Und so kommt also zum dritten Spitzentreffen der drei besten deutschen Doppel-Spieler in dieser Saison. Bislang behielt stets Tim Pütz die Oberhand: in HalleWestfalen mit 7:5 und 7:5, ein paar Wochen später in Kitzbühel mit 7:6 (6) und 7:6 (5). In Stuttgart hielten sich Pütz/Venus an Andreas Mies auch mit anderem Partner schadlos: Dort war der Kölner mit Fabrice Martin angetreten.

Die Einsätze in Paris-Bercy könnten kaum höher sein: Krawietz und Mies hätten mit dem Turniersieg noch die Chance, sich für die ATP Finals zu qualifizieren. Pütz und Venus müsste der Einzug in das Finale reichen. Einen großen Auftritt haben Tim Pütz und Kevin Krawietz in diesem Jahr ja noch vor sich: in der Finalrunde des Davis Cups gegen Kanada (und womöglich noch zwei weitere Nationen).

Kommen Kokkinakis und Kyrgios nach Turin?

Fix dabei in Turin sind folgende Paare: Wesley Koolhof und Neal Skupksi, Rajeev Ram und Joe Salisbury, Marcelo Arevalo Und Jean-Julien Roger, Nikola Mektic und Mate Pavic, Marcel Granollers und Horacio Zeballos und die Australian-Open-Champions Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis. Ob Letztere aber tatsächlich nach Italien kommen, ist noch offen.

Bessere Karten als die deutschen Teams haben noch die Paarungen Lloyd Glasspool/Hari Heliovaara und Ivan Dodig/Austin Krajicek, die in Paris-Bercy ebenfalls im Viertelfinale stehen. Glasspool und Heliovaara spielen heute gegen Jamie Murray und Matthew Ebden. Dodig/Krajicek gegen die Turnierfaoriten Ram/Salisbury.

