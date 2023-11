ATP Paris-Bercy: Halbfinale! Tsitsipas schlägt Khachanov

Stefanos Tsitsipas ist als zweite Spieler in das Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy eingezogen. Dort trifft der Grieche auf Grigor Dimitrov.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.11.2023, 17:49 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas steht in Paris-Bercy im Halbfinale

Der beeindruckende Lauf von Stefanos Tsitsipas beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy geht weiter. Denn weder gegen Basel-Champion Félix Auger-Aliassime noch gegen Alexander Zverev und auch heute nicht gegen Karen Khachanov musste der griechische Superstar einen Satz abgeben. Tsitsipas bezwang Khachanov mit 6:3 und 6:4 und bekommt es morgen mit Grigor Dimitrov zu tun.

Der Bulgare hatte sich im ersten Viertelfinale des Tages gegen Hubert Hurkacz mit 6:1, 4:6 und 6:4 behauptet. Und damit den Traum des Polen von einer späten Qualifikation für die ATP Finals in Turin beendet. Zumal Hurkacz in der kommenden Woche kein Turnier mehr spielen wird.

Stefanos Tsitsipas dagegen hatte sich schon mit dem Sieg über Zverev seinen Platz in Turin geholt. Für den Mann aus Athen wird es die fünfte Teilnahme in Folge an den ATP Finals werden. Gewonnen hat Tsitsipas diese gleich bei seinem ersten Antreten 2019.

Hier das Einzel-Tableau in Paris-Bercy