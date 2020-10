ATP Paris-Bercy: Nun also doch - 1000 Zuschauer in der Day-Session erlaubt

Die Veranstalter des ATP-1000-Turniers in Paris werden in diesem Jahr doch einige Fans begrüßen dürfen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.10.2020, 14:17 Uhr

© Getty Images In Paris-Bercy wird nun doch mit Fans gespielt

Rolle rückwärts: War zunächst auf dem offiziellen "Tournament-Detail-Sheet" noch von einem Turnier hinter verschlossenen Türen die Rede, findet das letzte ATP-Masters-1000-Event des Jahres doch vor Zuschauern statt. Die Organisatoren in Paris-Bercy werden pro Spieltag 1000 Zuschauer in der Halle begrüßen dürfen - allerdings nur in der Day-Session.

Aufgrund der aktuellen Ausgangsbeschränkungen in einigen französischen Großstädten dürfen die Bewohner der Millionenmetropole Paris ihre eigene Wohnung nach 21:00 Uhr nur mehr aus triftigen Gründen verlassen. Daher werden die Night-Sessions im Stadtteil Bercy ohne Zuschauer über die Bühne gehen - Gleiches gilt auch für die Qualifikation.

Halbfinale und Endspiel mit Zuschauern

Bis einschließlich Freitag werden dem prestigeträchtigen Hallenturnier am Abend demnach keine Fans beiwohnen. Ab dem Halbfinaltag finden die Spiele ohnehin nur mehr in einer Session statt - somit werden sowohl in der Vorschlussrunde als auch im Endspiel 1000 Zuschauer zugelassen sein.

Das Turnier in Paris-Bercy wird traditionsgemäß auch in diesem Jahr unmittelbar nach dem ATP-500-Event in Wien stattfinden. Vom 31. Oktober bis zum 8. November werden sich die besten Spieler der Welt den Turniersieg ausspielen. Nicht mit dabei sein wird allerdings Titelverteidiger Novak Djokovic.