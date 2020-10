ATP Paris-Bercy: Turnier soll vor 1000 Zuschauern stattfinden

Das ATP-Masters-1000-Event in Paris-Bercy wird auch in diesem Jahr stattfinden. Trotz der Corona-Pandemie sollen beim Hallenturnier in der französischen Hauptstadt bis zu 1000 Zuschauer pro Tag zugelassen werden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.10.2020, 13:14 Uhr

© Getty Images So voll wie hier wird es dieses Jahr in Paris-Bercy nicht werden

"Ich habe gehört, dass Paris eher stattfinden soll als dass es nicht stattfindet. Das gilt auch für London", hatte Dominic Thiem nach seinem dramatischen Viertelfinalaus gegen Diego Schwartzman angesichts der restlichen Aufgaben in der laufenden Spielzeit gemeint. Zumindest von französischer Seite kam einen Tag später die Bestätigung: Das Turnier in Paris-Bercy wird trotz der Corona-Pandemie über die Bühne gehen.

Wie beim derzeit laufenden Grand-Slam-Event in Roland Garros sollen auch im Osten der französischen Hauptstadt 1000 Zuschauer pro Tag zugelassen sein. Dabei werde man sich natürlich an die gesundheitspolitischen Vorgaben der Behörden halten, hieß es vonseiten des französischen Tennisverbandes.

Das prestigeträchtige Hallenturnier wird traditionsgemäß auch in diesem Jahr unmittelbar nach dem ATP-500-Event in Wien stattfinden. Vom 31. Oktober bis zum 8. November werden sich die besten Spieler der Welt den Turniersieg ausspielen. Titelverteidiger in Paris-Bercy ist Novak Djokovic.