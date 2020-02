ATP: Pat Cash feilt an einem Rohdiamanten

Pat Cash, Wimbledonsieger von 1987, hat einen neuen Schützling gefunden: Den 18-jährigen Japaner Brandon Nakashima, der sich gerade beim ATP-Tour-250-Turnier in Delray Beach auszeichnet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.02.2020, 19:09 Uhr

© Getty Images Pat Cash feilt an einem Rohdiamanten

Schön, wenn das Vertrauen eines Turnierveranstalters in Form einer Wildcard für junge Spieler auch Früchte trägt: So etwa in Rio de Janeiro, wo der erst 16-jährige Carlos Alcaraz seinen weitaus erfahreneren Landsmann Albert Ramos-Vinolas in einem Marathon besiegt hatte, bevor er gegen Federico Coria dann doch die Segel streichen musste. Noch mehr aus seinem Freifahrtschein hat der US-Amerikaner Brandon Nakashima in Delray Beach beim dortigen ATP-Tour-250-Turnier gemacht - der 18-Jährige steht bereits im Viertelfinale.

Alcaraz und Nakashima mögen derzeit ein paar Tausend Kilometer entfernt voneinander zu Werke gehen, dennoch gibt es mindestens eine Gemeinsamkeit: Beide können auf die Hilfe von erfahrenen Coaches trauen, die jeweils bei Grand-Slam-Turnieren erfolgreich waren. Alcaraz wird von Juan Carlos Ferrero betreut, French-Open-Champion von 2003. Nakashima hat mit Pat Cash den Wimbledon-Sieger von 1987 in seiner Box.

Cash lobt Nakashima

Und der Australier ist voll des Lobes für seinen Schützling, der nach dem Erfolg gegen Cameron Norrie in der Runde der letzten Acht auf den Japaner Yoshihito Nishioka trifft. „Es ist nett, mit einem Jungen zu arbeiten, der so interessiert und fokussiert ist und der sehr viel Talent hat“, sagte Cash in Delray Beach. „Ich lerne ihn gerade erst kennen, bin von seiner Einstellung aber schon sehr beeindruckt. Brandon verhält sich sehr gut unter Druck, gewinnt viele Tiebreaks.“

Eigentlich hätten Cash und Nakashima in der laufenden Woche in Kalifornien gemeinsam trainieren sollen, die Wildcard für Delray Beach haben die beiden dennoch gerne mitgenommen. „Meine Aufgabe ist es, einen taktischen Plan einzubringen und sein Spiel zu verbessern. Man muss lernen, wie man sich verbessert, wenn man unterwegs ist. Er ist jetzt schon ein guter Profi. Ich bin sehr beeindruckt.“

