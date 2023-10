ATP Peking: Alcaraz siegt im Top10-Duell gegen Ruud

Carlos Alcaraz hat im Viertelfinale gegen Casper Ruud beim ATP-Turnier in Peking mit 6:4, 6:2 den Einzug ins Halbfinale gesichert.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 02.10.2023, 15:29 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz benötigte einige Minuten, um im match gegen Casper Ruud anzukommen.

Im Duell der Top10-Spieler legte Casper Ruud ein 3:0 vor, das jedoch einige Zeit in Anspruch nahm. Gleich das erste Aufschlagspiel wurde zur Nervenschlacht. Ruud musste fünf Breakbälle abwehren, ehe der Norweger sein Spiel eintüten konnte. Anschließend kam jedoch auch der Spanier im Match an und gab das Tempo nun vor. Alcaraz machte fünf Spiele in Folge und drehte den ersten Satz zu einem 6:4.

Im zweiten Satz gab der Wimbledon-Sieger dann den Ton von Beginn an vor. Beim Aufschlagspiel der aktuellen Nummer neun im Ranking des zweiten Durchgangs erspielte sich Alcaraz zahlreiche Breakchancen, wovon die Breakball Nummer vier zum Erfolg führte. Der 20-Jährige konnte nun entpsannter vorlegen und hatte beim Stand von 4:2 weitere viel Möglichkeiten, um seinem Kontrahenten den Aufschlag abzunehmen. Dieses Spiel brachte dann auch die Vorentscheidung. Alcaraz zog auf 5:2 davon und verwertete nach 1:45 Stunde den ersten Matchball.

Alcaraz gegen Ruud ungeschlagen

Casper Ruud bleibt damit auch nach dem vierten Duell mit dem Spanier sieglos. Zuletzt standen sich beide Spieler im Finale der US Open 2022 gegenüber. Alcaraz trifft nun im Habfinale in der chinesischen Metropole auf den Sieger des Duells zwischen Grigor Domitrov und Jannik Sinner.

