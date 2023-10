ATP Peking: Grigor Dimitrov überrumpelt im Achtelfinale Holger Rune

Der Weltranglisten-Vierte Holger Rune scheiterte im Achtelfinale des ATP-World-Tour-500-Turniers in Peking am Bulgaren Grigor Dimitrov in zwei Sätzen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 01.10.2023, 15:45 Uhr

© Getty Images Grigor Dimitrov überraschte im Achtelfinale von Peking mit einem Zweisatz-Erfolg über Holger Rune

Der beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Peking an drei gereihte Holger Rune musste im Achtelfinale der hochdotierten Hartplatzveranstaltung Abschied nehmen. Der Däne unterlag dem 32-jährigen Bulgaren Grigor Dimitrov nach 92 Spielminuten mit 3:6, 5:7. Zum Auftakt hatte der Skandinavier den ebenfalls formschwachen Kanadier Felix Auger-Aliassime mit 6:4, 6:4 bezwungen. Davor konnte Rune bei den Events in Toronto, Cincinnati und bei den US Open in New York keinen Matchsieg einfahren.

Einfach von der Hand ging Jannik Sinner sein Achtelfinal-Match gegen den Japaner Yoshihito Nishioka. Der Südtiroler ließ seinem 27-jährigen Gegenüber beim klaren 6:2,-6:0-Erfolg nicht den Hauch einer Chance. Das nun folgende Viertelfinal-Match-Up gegen Dimitrov könnte da durchaus spannender werden. Das bisherige Head-to-head der beiden Profis steht ausgeglichen 1:1.

Bereits am Nachmittag (Ortszeit) schafften mit Carlos Alcaraz und Casper Ruud zwei gesetzte Spieler den Einzug in die Runde der letzten Acht. Während Alcaraz beim 6:2, 6:2 gegen den Italiener Lorenzo Musetti kaum Mühe hatte, musste Ruud gegen den Argentinier Tomas Martin Etcheverry bis zum letzten Punkt kämpfen, um sich mit 1:6, 7:5, 7:6 (7) ins Viertelfinale zu retten.

Hier das Einzel-Tableau aus Peking.