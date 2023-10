Peking: Jannik Sinner überholt sich selbst

Jannik Sinner setzt im italienischen Tennis Rekordmarken. Eine neue Rekordmarke steht nun fest.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 01.10.2023, 19:50 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner überzeugt mit konstanten Leistungen auf der Tour.

Das deutliche 6:2, 6:0 gegen Yoshito Nishioka war für Jannik Sinner mit einer neuen persönlichen Bestmarke verbunden. Der Einzug in das Viertelfinale beim ATP-Turnier in Peking war der 46. Matchsieg in diesem Kalenderjahr.

Damit setzt Sinner auch im italienischen Tennis eine neue Bestmarke. 46 Siege in einer Saison der ATP Tour sind bisher keinem Profi aus Italien gelungen. Die bisherige Bestmarke von 45 Siegen setzte Jannik Sinner zuvor selbst. Und das interessanterweise zwei Jahre in Folge. 2021, 2022 gewann der Südtiroler genau 45 Matches pro Saison. Diese Zahlen unterstreichen die Konstanz, die der 22-Jährige schon seit langer Zeit auf der Tour präsentiert.

https://x.com/OptaAce/status/1708435525441564731?s=20

Sinner mit zwei Titeln in 2023

Bisher gewann Sinner zwei Titel in diesem Jahr, darunter mit dem Masters-Sieg in Toronto seinen größten bisherigen Erfolg. Um die persönliche Bestmarke von vier Titeln pro Saison aus dem Jahr 2021 zu toppen, müssten nun fast wöchentlich Pokale in der Vitrine einziehen. Der nächste Schritt wäre ein Sieg im Viertelfinale von Peking gegen Grigor Dimitrov.