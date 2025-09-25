ATP Peking: Sinner mit souveränem Auftaktsieg gegen Cilic

Mit einer durchwegs souveränen Leistung besiegte der Südtiroler Jannik Sinner in seinem Auftakt-Match beim ATP-500er-Turnier in Peking den Kroaten Marin Cilic glatt in zwei Sätzen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 25.09.2025, 14:43 Uhr

© Getty Images Zum Auftakt in Peking hatte Jannik Sinner mit Marin Cilic keinerlei Mühe.

Mit dem Sieg beim bislang einzigen Aufeinandertreffen beim Davis Cup 2021 im Rücken ging Jannik Sinner beim ATP-500-Turnier in Peking gegen Marin Cilic in seine Auftaktbegegnung. Und von Beginn an übte der Südtiroler auch bei Aufschlag des Kroaten starken Druck aus. Die ersten beiden Aufschlagspiele konnte der 36-jährige Cilic gerade noch halten, ehe er im fünften Spiel sein Service abgeben musste. Ohne weiteren Spielverlust servierte der Weltranglisten-2. den Durchgang souverän nach Hause und besiegelte mit einem Aufschlag-Winner den Satzgewinn.

Auch im zweiten Akt dominierte die Nr. 1 des Turniers mit seinen temporeichen Schlägen von Beginn an. Nachdem der 24-Jährige seinem Gegner früh den Aufschlag abnehmen konnte und zwei Spiele später mit einem Vorhand-Winner das nächste Break folgen ließ, war er nicht mehr zu stoppen. Zwar konnte Cilic beim Stand von 1:5 zwei laufende Matchbälle abwehren und sich beim letzten Aufschlagspiel von Sinner noch eine Breakchance erspielen, dennoch fixierte der vierfache Grand-Slam-Champion mit einem Aufschlag-Winner den 6:2, 6:2-Erfolg nach 82 Minuten.

Im Achtelfinale bekommt es Sinner mit dem französischen Linkshänder Terence Atmane zu tun, der sich in 73 Minuten mit 6:4, 6:2 gegen den chinesischen Wildcard-Spieler Zhizhen Zhang durchsetzen konnte.

Khachanov unterliegt Muller

Die Segel bereits frühzeitig streichen musste in Peking der Russe Karen Khachanov. In seiner Auftakt-Begegnung lieferte sich die Nr. 5 des Turniers mit dem Franzosen Alexandre Muller einen intensiven Fight, in dem er sich nach knapp drei Stunden Spielzeit mit 6:4, 6:7 (5), 4:6 beugen musste.

