ATP Peking: Zverev erreicht Halbfinale

Alexander Zverev siegte beim ATP-Event in Peking im Viertelfinale gegen Nicolas Jarry 6:1, 6:7(5), 6:3.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 02.10.2023, 11:36 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Alexander Zverev zeigte gegen Nicolas Jarry eine konzentrierte Leistung.

Zverev startete konzentriert in das Match gegen den Chilenen und führte nach neun gespielten Minuten bereits mit 3:0. Direkt im Anschluss konnte der Zehnte im ATP Ranking das nächste Break holen, da Jarry in dieser Phase viel zu fehlerhaft agierte und Vorhände immer wieder über die Grundlinie segelten. Zverev brachte sein eigenes Aufschlagspiel anschließend zu null durch.

Bereits nach 23 Minuten stand die Satzführung für den Deutschen fest, der Jarry bei eigenem Service keine Chancen bot. 94 Prozent der ersten Aufschläge waren im Feld. Eben diese Prozentzahl stand auch bei den gewonnen Punkten nach dem First Serve.

Zverev verliert kurz die Konzentration

Eine gute Grundlage, um Kräfte zu sparen und das Match mit möglichst wenig Spielzeit zu beenden. Zunächst ging Nicolas Jarry in Führung und konnte das Match nun enger gestalten, da sich auch die Fehleranzahl des Südamerikaners verringerte. Ohne einen einzigen Breakball ging es so in den Tiebreak, in dem Zverev dann zum ersten Mal an diesem Tag Konzentrationsschwächen zeigte. Jarry wusste diese zu nutzen und glich nach Sätzen aus.

Der Beginn des dritten Durchgangs ähnelte dem zweiten Satz. Erst im sechsten Spiel gelang Alexander Zverev dann das langersehnte Break. Im anschließenden Aufschlagspiel leistete Jarry erhebliche Gegenwehr, jedoch konnte sich der diesjährige Sieger vom Rothenbaum aus den engen Situationen retten. Nach 2:21 Stunden nutzte Zverev seinen ersten Matchball zum Einzug ins Halbfinale.

Im Halbfinale des Turniers der Kategorie 500 trifft Zverev nun auf Daniil Medvedev, der drei Sätze gegen Ugo Humbert benötigte.

Das Einzel-Tableau in Peking