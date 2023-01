ATP Pune: Marterer chancenlos, Cilic muss rausziehen

Während Maximilian Marterer gegen Botic van de Zandschulp bei 4:6 und 2:6 beim ATP-Tour-250-Turnier in Pune keine Chance hatte, musste Turnierfavorit Marin Cilic vor seinem Viertelfinale gegen Tallon Griekspoor w.o. geben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.01.2023, 16:00 Uhr

Er hätte beim Einspielen Schmerzen im Knie verspürt, so Cilic in einem kurzen Statement bei Twitter. Und diese Schmerzen hätten sich bis zu seinem Viertelfinale gegen Tallon Griekspoor nicht verflüchtigt. Weshalb der US-Open-Champion von 2014 aus dem 250er-Event in Pune zurückziehen musste.

Neben Griekspoor steht ein weiterer Niederländer im Halbfinale. Denn Botic van de Zandschulp hatte mit dem deutschen Qualifikanten Maximilian Marterer beim 6:4 und 6.2 keine Probleme. Griekspoor trifft in der Vorschlussrunde auf Aslan Karatsev, van de Zandschulp auf entweder Filip Krajinovic oder Benjamin Bonzi.

