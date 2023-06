ATP Queen‘s: Andy Murray unterliegt de Minaur, Fritz souverän

Andy Murray musste sich zum Auftakt im Londoner Queen’s Club Alex de Minaur geschlagen geben. Taylor Fritz siegte hingegen mit einer starken Serve-Leistung.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 20.06.2023, 21:23 Uhr

Andy Murray gratulierte Alex de Minaur zum klaren Sieg.

Für Murray lautete die Auftakthürde Alex de Minaur. Der Australier, der in dieser Woche Rang 18 im ATP Ranking besetzt, hatte gegen Murray vor allem durch seine starke Aufschlagquote im Match leichtes Spiel. 98 Prozent seiner ersten Aufschläge brachte de Minaur ins Feld. Auch die drei Breakbälle für Murray stellten so keine Gefahr da.

Murray konnte mit dieser außergewöhnlichen Quote seines Gegners nicht mithalten und konnte seinen Aufschlag insgesamt drei Mal im gesamten Match nicht durchbringen. So endete das Match nach 85 Minuten 6:3, 6:1. Alex de Minaur misst sich nun im Achtelfinale mit Diego Schwartzman.

Taylor Fritz souverän ins Achtelfinale

Für Taylor Fritz ging es ebenfalls in zwei Sätzen in die nächste Runde. Gegen den Spanier Bernabe Zapata Miralles gab es am späten Abend ein 6:4, 7:5. Der im Turnier an Position drei gesetzte Amerikaner ließ im gesamten Matchverlauf keinen Breakball zu und sicherte sich so ungefährdet den Matchgewinn. Fritz trifft in der nächsten Runde auf den Franzosen Adrian Mannarino, der Wildcard-Inhaber Liam Broady in drei Sätzen bezwingen konnte.

Hier das Einzel-Tableau im Queen´s Club