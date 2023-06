ATP Queen´s Club: Carlos Alcaraz komplettiert Halbfinale

Carlos Alcaraz ist mit einem 6:4 und 6:4 gegen Grigor Dimitrov als letzter Spieler in das Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers im Londoner Queen´s Club eingezogen. Dort trifft er morgen auf Sebastian Korda.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.06.2023, 21:36 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz hat sich gegen Grigor Dimitrov durchgesetzt

Carlos Acaraz hat in einem unterhaltsamen Match gegen Grigor Dimitrov erstmals das Halbfinale eines Turniers auf Rasen erreicht. Dasselbe gilt übrigens für seinen morgiegen Gegner Sebastian Korda. Wie auch für Holger Rune. Der einzige Mann in der Vorschlussrunde im Queen´s Club, der schon einmal auf Gras reüssiert hat, ist Alex de Minaur. Der Australier konnte 2021 in Eastbourne den Titel holen.

De Minaur hatte sich im allerersten Match des Tages mit 6:4, 4:6 und 6:4 gegen Adrian Mannarino durchgesetzt. Nächster Gegner wird nun Rune sein, der gegen Lorenzo Musetti mit 6:4 und 7:5 gewann.

Sebastian Korda, der vor ein paar Tagen erklärt hatte, dass er sich durchaus Chancen für das Turnier in Wimbledon ausrechnet, konnte sich gegen den letzten verbliebenen Lokalmatador Cameron Norrie mit 6:4 und 7:6 (1) behaupten.

Hier das Einzel-Tableau im Queen´s Club