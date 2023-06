ATP Queen´s Club: Rune feiert Premiere, Alcaraz mit viel Bauchweh weiter

Holger Rune hat beim ATP-Tour-500-Turnier im Londoner Queen´s Club seinen ersten Matchsieg auf Rasen auf der ATP-Tour gefeiert. Carlos Alcaraz hatte dagegen große Probleme.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.06.2023, 18:40 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Holger Rune hat seinen ersten Match-Sieg auf Rasen auf der ATP-Tour gefeiert

Die Ausgangslage für Rune war nicht einfach: Der an Position zwei gesetzte Däne musste gleich gegen Maxime Cressy ran. Und der US-Amerikaner enttäuschte zu Beginn mit seinem Aufschlag-Volley-Spiel nicht, führte schnell mit 5:2. Aber Rune kam zurück gewann dern ersten Satz im Tiebeak mit 7:4. Im zweiten Satz konnte Cressy mehrere Breakchancen in entscheidenden Phasen nicht nutzen, wieder musste eine Kurzentscheidung her. Und wieder hatte Rune die besseren Nerven.

Am Ende stand ein 7:6 (4) und 7:6 (3) für Holger Rune, der nun auf Lokalmatador Ryan Peniston trifft. Gegen den hat Rune im vergangenen Jahr in Eastbourne auf Rasen in drei Sätzen verloren.

Große Probleme hatte Carlos Alcaraz. Der Spanier verlor den ersten Satz gegen Lucky Loser Arthur Rinderknech mit 4:6, holte sich den zweiten mit 7:5. Zu Beginn der Entscheidung ließ Alcaraz gleich zwi Breakmöglichkeiten aus, gab Augenblicke später seinen Aufschlag zum 0:2 ab. Kam aber umgehend zum Re-Break. Im siebenten Spiel vergab Alcaraz eine Breakchance, ebenso wie bei 4:4.

Nicht überraschend musste ein Tiebreak über den Ausgang dieses Matches entscheiden. Und den holte sich Carlos Alcaraz mit 7:3. Im Achtelfinale trifft der US-Open-Champion von 2022 nun auf Jiri Lehecka.

Hier das Einzel-Tableau im Queen´s Club