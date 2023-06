ATP Queen´s Club: Rune schlägt Musetti, im Halbfinale gegen de Minaur

Holger Rune ist mit einem Zwei-Satz-Erfolg gegen Lorenzo Musetti in das Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers im Londoner Queen´s Club eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.06.2023, 19:13 Uhr

Holger Rune kommt auf Rasen mittlerweile ganz gut zurecht

Holger Rune kommt auch auf Rasen immer besser in Schwung. Rune drehte gegen Lorenzo Musetti einen 1:4-Rückstand im ersten Satz, gewann schließlich mit 6:4 und 7:5. Damit steht Rune erstmals in einem Halbfinale bei einem Turnier auf Gras. Vor dieser Saison hatte der 20-jährige Däne noch kein Match auf diesem Belag gewonnen.

In der Vorschlussrunde trifft Rune auf Alex de Minaur. Der Australier hatte in Runde eins im Londoner Queen´s Club kurzen Prozess mit Andy Murray gemacht. Im ersten Viertelfinale am Freitag gewann de Minaur gegen Adrian Mannarino mit 6:4, 4:6 und 6:4.

In der oberen Hälfte des Tableaus stehen sich nun noch Carlos Alcarazund Grigor Dimitrov und davor Cameron Norrie und Sebastian Korda gegenüber.

Hier das Einzel-Tableau im Londoner Queen´s Club