ATP Race: Djokovic übernimmt Führung, Zverev nähert sich Top Ten

Novak Djokovic hat mit seinem Erfolg in Roland Garros auch die Führung in der Jahreswertung, dem Race to Turin, übernommen. Alexander Zverev hat dagegen den Anschluss an die hoffnungsvollen Plätze geschafft.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.06.2023, 08:38 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Es geht vorwärts bei Alexander Zverev

Dass Novak Djokovic beim Saisonfinale in Turin auch in diesem Jahr am Start sein würde, war im Grunde schon mit dem Gewinn der Australian Open klar. Nun hat der serbische Großmeister in Roland Garros also den nächsten Major-Titel draufgelegt - und mit den damit verbundenen 2.000 Punkten auch die Führung in der Jahreswertung übernommen. Nicht vergessen: Bei den punktemäßig und auch sonst lukrativen 1000ern in Indian Wells und Miami war Djokovic als ungeimpfter Spieler nicht am Start.

Im Race führt Djokovic also nun vor Daniil Medvedev und Carlos Alcaraz. Auch der Russe und der Spanier dürfen mit mehr als 4.000 Zählern schon fix für den Saisonabschluss in Turin planen. Es folgen Stefanos Tsitsipas, Holger Rune, Jannik Sinner und Andrey Rublev. Den achten und letzten Platz, der zur Teilnahme an den ATP Finals berechtigt, hat aktuell Paris-Finalist Casper Ruud inne.

Zverev überholt Struff im Race

Einen großen Sprung nach vorne hat indes Alexander Zverev gemacht. Der gebürtige Hamburger, der schon zweimal das letzte große Championat eines Tennisjahres gewinnen konnte, ist mit seinem Halbfinal-Einzug in Roland Garros bis auf Position 13 im Race vorgerückt.Und hat damit Jan-Lennard Struff überholt. Wobei auch Platz 15 für den Warsteiner aller Ehren wert ist. Stark auch Yannick Hanfmann als 35. der Jahreswertung.

Bester Österreicher im Race ist übrigens Sebastian Ofner. Der Achtelfinalist von Paris auf Platz 47. Jurij Rodionov hat sich mit dem Finaleinzug beim Challenger in Surbiton auf Rang 76 vorgearbeitet. Dominic Thiem liegt auf Platz 132.

Hier der aktuelle Stand im Race to Turin