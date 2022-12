ATP: Rafael Nadal ist der Sieger der Fan-Herzen

Die Fans haben abgestimmt - und Rafael Nadal hat die meisten Stimmen bekommen: Der 22-malige Grand-Slam-Champion ist der beliebteste Spieler auf der ATP-Tour.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.12.2022, 18:27 Uhr

© Getty Images Diese Emotionen lieben die Fans an Rafa

Das Jahr 2022 hat für Rafael Nadal schier unglaublich gut begonnen: Drei Turniersiege konnte die spanische Legende beim 250er in Melbourne, bei den Australian Open und in Acapulco einfahren, dann ging es in Indian Wells bis ins Finale. Wenige Woche später dann der 14. Coup für Rafa in Roland Garros, seitdem hält der Mallorquiner bei 22. Grand-Slam-Siegen.

Für die Fans, die über den populärsten Spieler auf der ATP-Tour 2022 abgestimmt haben, war das längst genug.

Erstaunlich: Es war die erste derartige Auszeichnung für den 36-jährigen Nadal, der sich auch ehrlich über das Ergebnis freute. „Es fühlt sich großartig an“, ließ Nadal via Twitter verlauten. „Ich kann Euch nicht genug für die Unterstützung danken. Nicht nur für diesen Award, sondern auch für die Unterstützung, den ich in jeder einzelnen Stadt und bei jedem einzelnen Event rund um die Welt genieße. Das bedeutet mir alles. Ich freue mich also sehr auf das Jahr 2023, un noch mehr positive Erlebnisse teilen zu können.“