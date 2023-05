ATP: Rafael Nadal - Rom? Paris? Es bleibt spannend!

Wann und wo wird das Comeback von Rafael Nadal auf die ATP-Tour stattfinden? Beim Masters-Event in Rom, beim Grand-Slam-Turnier in Paris - oder dazwischen?

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 01.05.2023, 01:13 Uhr

© Getty Images Wann steigt Rafael Nadal wieder auf die ATP-Tour ein? In Rom? In Paris? Oder dazwischen?

Letzte Woche hat Toni Nadal klar gemacht, dass sein Neffe beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres mit Sicherheit an den Start gehen werde. Keine Frage - für Rafael Nadal, den 14-fachen French-Open-Rekordchampion, gibt es kein wichtigeres Tennisturnier im Jahr. Dieses zu verpassen, ist, wenn es die Gesundheit auch nur auf irgendeine Weise zulassen sollte, keine Option für den 36-jährigen Mallorquiner.

Onkel Toni ließ ebenfalls durchklingen, dass das Comeback des Sandplatz-Gottes bereits vor dem Major-Event in Paris stattfinden könnte. Allerdings sei diese Bemerkung mit Vorsicht zu genießen, bleibt die realistischste Variante doch das ATP-Masters-1000-Turnier in Rom, das ebenfalls wie das aktuell stattfindende Combined-Event in Madrid in diesem Jahr zum ersten Mal als Zwei-Wochen-Veranstaltung abgehalten wird. Dennoch müsste der "Stier aus Manacor" in diesem Fall wohl spätestens in zehn Tagen wieder voll wettkampffähig sein. Ob sich das ausgeht?

Beste Vorlage für den Coup von Nadal selbst

Selbstverständlich gäbe es für "Rafa" noch die Option in der Vorwoche von Roland Garros kleinere Brötchen bei einem der ATP-World-Tour-250-Events in Genf (Schweiz) oder Lyon (Frankreich) zu backen, um sich die wichtige Matcherfahrung auf den flüchtigeren Teil des internen Spielerspeichers zu laden. Zwar würde für die ehemalige Nummer eins damit auch die Akklimatisierung vor Ort flöten gehen, aber wenn ein Topprofi die Tennisanlage im 16. Pariser Arrondissement in- und auswendig kennt, dann wohl Rafael Nadal.

So oder so - es wird mit Sicherheit kein leichtes Unterfangen für dem 22-fachen Grand-Slam-Champion 2023, seinen 15. vollen Erfolg bei den French Open feiern zu können. Wie der Coup gelingen könnte, zeigte der Spanier selbst bei den Australian Open 2022, als er aus einer Verlezungspause kommend ein 250er-Vorbereitungsturnier in Melbourne gewann, um danach seinen bislang erst zweiten Titel beim Grand-Slam-Event in "Down under" zu feiern.