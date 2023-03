ATP-Rankings: Medvedev, Rune und Zverev klettern hoch

Hingegen ist Österreichs Nummer eins Dominic Thiem aus den Top 100 der ATP-Charts herausgefallen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 06.03.2023, 11:47 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev macht im ATP-Ranking weiter Boden gut

Daniil Medvedev holt in der ATP-Weltrangliste wieder Schritt für Schritt auf. Nachdem der Russe Ende Jänner bzw. Anfang Februar noch auf dem für ihn schwachen Platz zwölf gelegen war, hat er sich mit den aufeinanderfolgenden Triumphen in Rotterdam, Doha und Dubai wieder bis auf Position sechs vorkämpfen können. Aktuell fehlen dem Moskauer auch nur 20 Zähler, um mit Taylor Fritz, der zurzeit Rang fünf belegt gleichzuziehen.

Dubai-Finalgegner Novak Djokovic behauptet selbstverständlich weiter den Platz am Thron - erster Verfolger Carlos Alcaraz lauert 380 Punkte dahinter auf Platz zwei. Ob der Spanier Profit aus der Nicht-Teilnahme Djokovics in Indian Wells ziehen wird können, bleibt abzuwarten, laboriert der 19-Jährige ja noch an der erneut akut gewordenen Verletzung an seiner Kniesehne.

Rune mit Karriere-Bestleistung

Ebenfalls bergauf geht es diese Woche für Holger Rune. Der dänische Acapulco-Halbfinalist steigt um zwei Ränge auf Platz acht und hat damit seine persönliche Bestmarke im ATP-Ranking inne. Und auch Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev scheint sich mittlerweile wieder stabilisiert zu haben. Der Hamburger, der beim Hartplatz-Turnier in Doha ebenfalls bis in die Vorschlussrunde vordringen konnte, macht einen erfreulichen Sprung von Position 14 auf Rang zwölf.

Dass der südamerikanische Sandplatz-Swing für Österreichs Topspieler Dominic Thiem gar nicht nach Wunsch verlaufen ist, dürfte allseits bekannt sein. Ernüchterndes Resultat ist damit auch der erneute Fall aus den Top 100 des Herren-Rankings. Der Lichtenwörther steht aktuell auf Position 102. Punkte gibt es für Thiem in Indian Wells selbstredend nicht zu verteidigen - erneut also eine Möglichkeit für den US-Open-Champion von 2020 Boden in der Männer-Rangliste gut zu machen.

Hier die aktuelle ATP-Weltrangliste.