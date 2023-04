ATP Rankings: Rune mit neuem Karriere-Hoch, Medvedev führt im Race

Holger Rune hat mit seinem Finaleinzug in Monte-Carlo ein neues Karrierehoch erreicht. In der Jahreswertung 2023, dem Race to Turin, führt nach wie vor Daniil Medvedev.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.04.2023, 12:33 Uhr

© Getty Images Holger Rune am Sonntag in Monte-Carlo

Es hat schon sehr nach dem zweiten ATP-Masters-1000-Titel für Holger Rune ausgesehen am gestreigen Sonntag in Monte-Carlo. Alleine: Andrey Rublev hatte andere Ideen, schrieb nach 1:4-Rückstand im dritten Satz erstmals als Sieger bei einem Event dieser Kategorie an. Bedauerlich für Rune, der als neue Nummer sieben der ATP-Weltrangliste dennoch so weit oben steht wie noch nie. Rublev dagegen hält stabil Platz sechs.

Ganz oben thront nach wie vor Novak Djokovic, der in dieser Woche in Banja Luka antritt. Carlos Alcaraz folgt als Nummer zwei, er hat in Barcelona 500 Punkte zu verteidigen. Zurückgefallen von drei auf fünf ist Stefanos Tsitsipas. Der Grieche schied im Fürstentum gegen Taylor Fritz im Viertelfinale aus. 2021 und 2022 hatte Tsitsipas aus Monte-Carlo die volle Punktzahl mitgenommen.

Thiem knapp außerhalb der Top 100

Einen Sprung von 36 Plätzen hat Jan-Lennard Struff mit seinem Viertelfinal-Einzug nach überstandener Qualifikation in Monte-Carlo hingelegt. Struff ist nun als Nummer 64 zweitbester Deutscher hinter Alexander Zverev, der auf Rang 16 liegt. Daniel Altmaier schaffte es mit seinem Turniersieg beim Challenger in Sarasota zurück unter die Top 100.

Dominic Thiem liegt als bester Österreicher auf Platz 101, Jurij Rodionov und Sebastian Ofner folgen auf 118 und 119.

In der Jahreswertung 2023, dem Race to Turin, führt weiterhin Daniil Medvedev vor Novak Djokovic und em neuen Dritten Jannik Sinner. Stand jetzt wären auch Carlos Alcaraz, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas, Taylor Fritz und Karen Khachanov für das Saisonfinale qualifiziert.

