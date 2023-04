ATP Rankings: Ruud überholt Medvedev, Thiem kämpft um die Top 100

Eine Verschiebung hat es in den ATP-Top-Ten in der vergangenen Woche gegeben. Dominic Thiem ist dagegen nur knapp an der Zweistelligkeit vorbei geschrammt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.04.2023, 07:21 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem ist im Moment noch dreistellig

Kleinvieh macht eben doch auch Mist. Und so hat sich der Turniersieg von Casper Ruud in Estoril nicht nur in erhöhtem Selbstvertrauen für den Norweger niedergeschlagen, sondern auch in der Verbesserung von Platz fünf auf vier in den ATP-Charts. Ruud hat damit Daniil Medvedev überholt.

In Führung liegt weiterhin Novak Djokovic vor Carlos Alcaraz und Stefanos Tsitsipas. Daran wird sich auch in der laufenden Woche in Monte-Carlo nichts ändern: Alcaraz ist nicht dabei, kann also nicht punkten. Djokovic kann nach seiner Auftaktpleite im vergangenen Jahr dagegen seinen Vorsprung ausbauen, zumal Tsitsipas die 1.000 Punkte für den Titel 2022 zu verteidigen hat. Wie schon im vergangenen Jahr, was dem Griechen allerdings auch mit Bravour gelungen ist.

Thiem und Hanfmann verbessern sich

Dominic Thiem dagegen plagen andere Sorgen: Durch den Viertelfinal-Einzug in Estoril ist der Österreicher zwar auf Position 106 vorgerückt, das garantiert aber noch keinen sicheren Startplatz in Roland Garros. Theoretisch müsste Thiem noch zwei Ränge vorrücken, praktisch ist indes nicht davon auszugehen, dass wirklich alle vor ihm gereihten Spieler bei den French Open auch wirklich starten. Dennoch: sicher ist sicher. Ein gutes Abschneiden in dieser Woche in Monte-Carlo - und Thiem darf fix mit einem Platz im 128er-Raster am Bois de Boulogne planen.

Aus deutscher Sicht hält Alexander Zverev mit Position 16 natürlich nach wie vor die Spitzenstellung. Yannick Hanfmann dagegen näherte sich mit seinem Halbfinal-Einzug in Houston wiede den Top 100 an: Der ehemalige College-Spieler machte 24 Plätze gut, liegt nun auf Rang 110.

