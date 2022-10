ATP: Richtige Richtung - Gijon war für Dominic Thiem definitiv eine Reise wert

Österreichs Tennis-Aushängeschild Dominic Thiem hat mit der Semifinal-Teilnahme beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Gijon erneut einen wichtigen Schritt in Richtung Top-100 getan.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 15.10.2022, 23:22 Uhr

© GEPA pictures Dominic Thiem hat in den letzten Wochen einige wichtige Schritte Richtung Top-100 gemacht

Die Richtung stimmt! Während diese Aussage etwa von Politikern oft zur Unzeit verwendet wird, und hin und wieder zu schier skurrilen Selbst-Reflexions-Bonmots führt, trifft sie in der aktuellen Situation von Dominic Thiem geradezu den Nagel auf den Kopf. So stand der Österreicher diese Woche beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Gijon im zweiten Semifinale dieser Saison nach der Vorschlussrunden-Teilnahme im Juli bei der Sandplatz-Veranstaltung im Schweizer Gstaad.

Größter Unterschied zu der bereits guten Leistung im Sommer war im spanischen Nordwesten vor allem die Art und Weise, wie der 29-Jährige seine Siege eingefahren hat. Eine absolute Glanzleistung gegen einen zugegebenermaßen weithin überforderten Portugiesen Joao Sousa (ATP 64), danach ein Kampfsieg über einen vor allem zu Beginn sehr selbstbewusst auftretenden Marcos Giron (ATP 62) aus den USA und im Viertelfinale ein überzeugender Triumph über den Weltranglisten-29. Francisco Cerundolo aus Argentinien zeigten, dass mit dem Niederösterreicher ab sofort wieder zu rechnen ist.

Rublev freut sich über Mithilfe von Thiem

In vielen Fällen erinnerten die Schläge wieder an die besten Zeiten des US-Open-Champions von 2020, besonders die Rückhand, die sowohl als Longline- als auch Cross-Court-Variante ein ums andere Mal für spektakuläre Punktgewinne sorgte, hat man selten in schlechten Darbietungsformen erlebt. Auch die Vorhand, die zuletzt am meisten in der Kritik stand, hat wieder den klassisch drückenden Drall - gepaart mit der richtigen Länge hat der Schlag oftmals starke Punktgewinne des Lichtenwörthers vorbereitet.

Augenscheinlich war jedoch, dass Thiem besonders in Situationen, in denen er unter Druck steht, immer wieder die falschen Entscheidungen trifft. Andrey Rublev, sein russischer Kumpel, der ihm den Einzug ins erste Endspiel seit der schweren Handgelenksverletzung am Samstag verwehrte, formulierte es so: "Ich hatte das Gefühl, dass das Match in meine Richtung lief, als es plötzlich wieder 5:4 stand und er servierte. Aber ich hatte Glück, dass ich ein richtig gutes Spiel gespielt habe und Dominic mir ein wenig geholfen hat."

Auch in den Partien gegen Giron - da besonders die Marathon-Games zu Beginn des zweiten Satzes - und Cerundolo hätte einiges schneller und klarer gehen können. Wenn Thiem in diesem Bereich noch mehr Selbstvertrauen tankt und damit seinem sensiblen Gesamtsystem noch den letzten Kick gibt, ist ein Comeback in höhere Ranglisten-Regionen nicht mehr weit. Dass er sich von der Geschwindigkeit mit Leuten wie Rublev und Marin Cilic wieder auf gleicher Augenhöhe befindet, hat er bei seinen Auftritten in Tel Aviv und diese Woche in Giron zweifellos bewiesen.

Nächste Woche schlägt der Schützling von Nicolas Massu beim Hallen-Hartplatz-Event in Antwerpen auf.

Hier das Einzel-Tableau aus Giron.