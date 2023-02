ATP Rio de Janeiro: Alcaraz muss nachsitzen, Norrie sicher weiter

Während Carlos Alcaraz sein Erstrunden-Match gegen Lokalmatador Mateus Alves beim ATP-Tour-500-Turnier in Rio de Janeiro erst heute zu Ende spielen muss, steht Cameron Norrie schon im Achtelfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.02.2023, 07:39 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz muss in Rio heute gleich wieder ran

Leicht hat es Mateus Alves dem Turnierfavoriten Carlos Alcaraz am Dienstag in Rio de Janeiro bislang nicht gemacht. Alves, mit einer Wildcard ins Turnier gekommen und aktuell lediglich die Nummer 556 in den ATP-Charts, wehrte sich bis zum Abbruch der Partie wegen Regens nach einer Spielzeit von 1:49 Stunden tapfer. Die Aussichten, dass Alcaraz die zweite Runde erreicht, stehen dennoch gut: Der Spanier führt mit 6:4 und 5:3.

Auch Fabio Fognini muss nachsitzen. Was insofern etwas ärgerlich ist, als dass der italienische Altmeister gegen Tomas Barrios Vega aus Chile nur zwei Punkte vom Sieg entfernt ist. Fognini führt mit 6:2 und 5:2, zum Zeitpunkt des Abbruchs stand es bei dessen Aufschlag Einstand.

Cameron Norrie darf sich dagegen bereits auf sein Achtelfinale gegen Thiem-Bezwinger Thiago Monteiro einstellen. Norrie hatte zu Beginn gegen Juan-Manuel Cerundolo zwar einige Probleme, siegte letztlich aber sicher mit 7:5 und 6:1. Norrie hatte vergangene Woche in Buenos Aires das Endspiel erreicht, blieb dort gegen Carlos Alcaraz aber chancenlos.

Hier das Einzel-Tableau in Rio de Janeiro