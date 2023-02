ATP Rio de Janeiro: Dominic Thiem eröffnet gegen Monteiro, mögliches Zweitrundenduell mit Cameron Norrie

Dominic Thiem eröffnet beim ATP-500-Event von Rio de Janeiro gegen den Lokalmatador Thiago Monteiro. Möglicher Zweitrundengegner ist Cameron Norrie. Topgesetzt in Rio de Janeiro geht Carlos Alcaraz ans Werk.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 18.02.2023, 22:48 Uhr

Dominic Thiem greift ab Montag in Rio de Janeiro an

Zweiter Stopp für Dominic Thiem bei dessen südamerikanischen Sandplatztournee: Der ehemalige Weltranglistendritte greift beim ATP-500-Event von Rio de Janeiro mit einer Wildcard an. Und hat zumindest zum Auftakt eine durchaus machbare Aufgabe erwischt. In Runde eins geht es für den Österreicher nämlich gegen Lokalmatador Thiago Monteiro aus Brasilien. Es ist das erste Duell der beiden.

Bereits in Runde zwei könnte jedoch eine ungleich schwerere Aufgabe warten: Dort ist der an Nummer zwei gesetzte Brite Cameron Norrie der planmäßige Kontrahent. Norrie hat in Buenos Aires, wo auch Thiem am Start war, das Endspiel erreicht. Weiters in der unteren Hälfte gesetzt: Federico Coria (planmäßiger Viertelfinalgegner von Norrie oder Thiem), Albert Ramos Vinolas und Francisco Cerundolo.

Thiem mit bitterem Aus in Buenos Aires

Auch Carlos Alcaraz reist von Buenos Aires nach Rio de Janeiro und geht auch beim ATP-500-Event topgesetzt ans Werk. Der Spanier trifft zum Auftakt auf Mateus Alves aus Brasilien. Möglicher Viertelfinalgegner ist Diego Schwartzman, im Halbfinale könnten Lorenzo Musetti oder Sebastian Baez warten.

Für Dominic Thiem war zuletzt in Buenos Aires nach einem starken Auftaktsieg über Alex Molcan in Runde zwei gegen Juan Pablo Varillas doch etwas überraschend Endstation. In Rio de Janeiro war Thiem zuletzt 2020 am Start, dort scheiterte der Österreicher im Viertelfinale an Gianluca Mager.

