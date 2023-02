ATP Rio de Janeiro: Dominic Thiem will sich "nicht stressen" lassen

Die knappe Niederlage gegen Thiago Monteiro in der ersten Runde der ATP-World-Tour-500-Veranstaltung in Rio de Janeiro lässt Dominic Thiem nicht aus der Ruhe kommen. Schritt für Schritt soll es wieder nach oben gehen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 21.02.2023, 13:33 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem will sich die Zeit nehmen, die er braucht, um wieder den Anschluss nach ganz oben zu finden

Es war ein weiterer bitterer Moment für alle österreichischen Tennisfans, die bis 2:00 Uhr nachts gebannt vor dem Fernseher verbracht hatten, um einem zweiten Matcherfolg Dominic Thiems in der aktuellen Saison beiwohnen zu dürfen. Denn geworden ist es freilich nichts damit, am Ende jubelte der aufopfernd kämpfende Lokalmatador Thiago Monteiro, der sich nach teils brutalen 2:46 Stunden im Tiebreak des dritten Durchgangs letztlich klar mit 7:2 durchsetzen konnte.

Der 6:1,-3:6,-7:6(2)-Erfolg des 28-Jährigen aus Fortaleza war übrigens dessen erste gewonnene Partie in diesem Jahr - so gesehen kann man das gestrige Aufeinandertreffen zwischen Thiem und Monteiro auch als Duell der aktuell Formsuchenden bezeichnen, indem der Brasilianer gegen Schluss dann eben doch den zwingenderen Zug zum finalen Punktgewinn hatte. Der Weltranglisten-83. zeigte sich dementsprechend im Oncourt-Interview direkt nach der Begegnung hoch erfreut: "Im Tiebreak, denke ich, habe ich sehr solide gespielt, und ich bin froh, dass ich meinen ersten Sieg feiern konnte."

Nächste Woche, nächste Chance

Ergänzen sollte man zudem, dass Monteiro gleich zu Beginn des Gesprächs darauf hinwies, dass sich der 29-jährige Lichtenwörther offenkundig noch nicht in der Verfassung befindet, in welcher er vor zweieinhalb Jahren etwa die US Open gewinnen konnte. Und das sieht der Österreicher auch selbst so, der seine Leistung zwar als besser als noch in Buenos Aires bezeichnet, allerdings mache er noch zu viele Fehler: "Ich muss das richtige Timing finden und näher an die Grundlinie kommen."

Ändern möchte Österreichs Nummer eins auch sein Mindset: "Es ist, wie es ist. Ich lasse mich nicht stressen. Ich habe das Gefühl, dass ich mich viel zu lange über Ergebnisse definiert habe." Das sei sehr ungesünd, vor allem mental. Deshalb lautet nun das Motto: Nächste Woche, nächste Chance.

Letzte Überzeugung fehlt noch

Besonders ärgerlich ist für den ehemaligen Weltranglisten-Dritten der schwache Beginn der Partie - ein Muster, dass den Niederösterreicher zwar Zeit seiner aktiven Karriere begleitet, im gestrigen 27-minütigen Eröffnungssatz jedoch auffällige Ausmaße annahm: "Ich habe natürlich einen schlechten Start erwischt, bin nicht wirklich zurechtgekommen am Anfang". In den Phasen, wo sich Breakmöglichkeiten ergeben würden, fehle noch die letzten Überzeugung.

Frei nach Thiem blicken wir nach vorne: Dienstagabend (zweite Partie nach 20:30 MEZ) trifft Österreichs Tennisaushängeschild der letzten Jahre zusammen mit dem Spanier Pedro Martinez in der ersten Runde der Doppelkonkurrenz auf das mexikanisch-argentinische Duo Francisco Cabal / Horacio Zeballos (an vier gesetzt). Und egal, wie es im Duett von Rio weitergehen mag, ist der Kitzbühel- und Wien-Sieger von 2019 ab kommenden Montag beim Sandplatz-Turnier in Santiago de Chile im Einsatz - ganz nach dem Motto: Nächste Woche, nächste Chance.

Hier das Einzel-Tableau aus Rio de Janeiro.

Hier das Doppel-Tableau aus Rio de Janeiro.