ATP Rio de Janeiro: Lajovic ärgert Alcaraz - aber nur kurz

Carlos Alcaraz ist mit viel Mühe in das Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Rio de Janeiro eingezogen. Der Titelverteidiger gewann gegen Dusan Lajovic mit 6:4 und 7:6 (0).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.02.2023, 08:14 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz am Freitag in Rio de Janeiro

Allerfeinstes Sandplatztennis bekamen die Zuschauer am Freitagabend in Rio de Janeiro präsentiert. Und das lag zu einem guten Teil an Dusan Lajovic. Denn der serbische Routinier verlangte Titelverteidiger Carlos Alcaraz alles ab, führte im ersten wie im zweiten Satz mit 4:2. Und musste sich dennoch mit 4;6 und 6:7 (0) geschlagen geben.Jajovic riskierte viel, spielte immer wieder die Rückhand von Alcaraz aggressiv an - und der Weltranglisten-Zweite zeigte Wirkung.

Den zweiten Durchgang hätte Dusan Lajovic eigentlich für sich entscheiden müssen: Denn beim Stand von 6:5 und 40:30 verpasste es der Routinier, aus einer guten Position heraus Alcaraz am netz zu passieren. Der Spanier schaffte das Rebreak und rettete sich ins Tiebreak. Dort fand Calos Alcaraz wieder zu seiner Galaform. In der Vorschlussrunde spielt Alcaraz nun gegen den Chilenen Nicolas Jarry.

Alcaraz wieder gegen Norrie?

Der Verlauf des Matches war auch insofern erstaunlich war, als dass sich die beiden vor genau einer Woche in Buenos Aires ebenfalls im Viertelfinale getroffen hatten. In der argentinischen Hauptstadt war Alcaraz mit 6:4 und 6:2 als Sieger vom Court gegangen. Und hatte dann auch das Turnier gewonnen.

Gegen Cameron Norrie im Endspiel. Und so könnte es auch in Rio de Janerio kommen. Denn der Brite trifft im zweiten Halbfianle auf Bernabe Zappata Miralles.

