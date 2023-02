ATP Rio de Janeiro: Und es heißt wieder Norrie gegen Alcaraz

Carlos Alcaraz und Cameron Norrie haben wie schon vergangene Woche in Buenos Aires nun auch in Rio de Janeiro das Endspiel erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.02.2023, 07:56 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Gelingt Cameron Norrie heute die Revanche gegen Carlos Alcaraz?

Eines muss man Carlos Alcaraz und Cameron Norrie mindestendszugute halten: Die beiden nehmen ihre Verantwortung als Führende der Setzliste in Rio de Janeiro ebenso ernst wie vergangene Woche in Buenos Aires. Und so kommt es also auch in der brasiilianischen Metropole im Endspield es traditionsreichen ATP-Tour-500-Turniers zum Aufeinandertreffen zwischen dem britischen Linkshänder und dem Weltranglisten-Zweiten aus Spanien.

Der Weg dorthin war allerdings nicht einfach: Denn am Samstag musste zunächts Norrie gegen Bernabe Zapata Miralles über drei harte Sätze gehen. Und gewann schließlich erst im Tiebreak des dritten Satzes. Und zwar mit 6:2, 3:6 und 7:6 (3).

Sechstes Duell zwischen Alcaraz und Norrie

Auch Carlos Alcaraz durfte über die volle Distanz gehen, schlug den wiedererstarkten Chilenen Nicolas Jarry mit 6:7 (2), 7:5 und 6:0. Alcaraz feierte damit seinen achten Sieg in Folge, nachdem er seit dem Ausscheiden beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy im Herbst 2022 verletzungsbedingt kein Match mehr bestreiten konnte.

Es wird das sechste Duell zwischen Norrie und Alcaraz werden. Der Linkshänder konnte bislang erst einmal gewinnen, im vergangenen Sommer in Cincinnati. Vor einer Woche in Buenos Aires setzte sich Carlos Alcaraz mit 6:3 und 7:5 durch.

Hier das Einzel-Tableau in Rio de Janeiro