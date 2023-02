ATP Rio de Janeiro: Viertelfinale - Alcaraz schlägt tapferen Fognini

Turnierfavorit Carlos Alcaraz ist mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Fabio Fognini in das Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Rio de Janeiro eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.02.2023, 07:47 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz in Rio de Janeiro

Fabio Fognini glänzt in den letzten Monaten ja eherim Doppel an der Seite von Simone Bolelli. Im Achtelfinale des ATP-Tour-500-Turniers von Rio de Janeiro hat der italienische Altmeister aber doch wieder einmal ein kräftiges Lebenszeichen von sich gegeben. Auch wenn sich Fognini Carlos Alcaraz letztlich mit 7:6 (5), 2:6 und 4:6 geschlagen geben musste. Für Alcaraz war es der sechste Match-Sieg in Folge, nachdem er seit dem ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy verletzungsbedingt aussetzen musste.

Im Viertelfinale trifft der Weltranglisten-Zweite auf Dusan Lajovic, der das serbische Duell mit Laslo Djere problemlos in zwei Sätzen für sich entschied. Ebenfalls noch im Rennen sind in der oberen Tableau-Hälfte Nicolas Jarry und Sebastian Baez.

Schon am Mittwoch hatte sich Cameron Norrie für die Runde der letzten acht qualifiziert. Norrie, am Sonntag Finalverlierer gegen Alcaraz in Buenos Aires, spielt nun gegen Hugo Dellien. Das letzte Viertelfinale in Rio de Janeiro ist eine rein spanische Angelegenheit: Albert Ramos-Vinolas trifft auf Bernabe Zapata Miralles.

Hier das Einzel-Tableau in Rio de Janeiro