ATP Rio de Janeiro: Dominic Thiem vs. Felipe Meligeni im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem startet als Favorit in das ATP-Tour-500-Turnier in Rio de Janeiro. Der Österreicher trifft in seinem ersten Match auf den Brasilianer Felipe Meligeni. Das Spiel gibt es ab 23 Uhr MEZ live im TV und Stream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.02.2020, 09:46 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem startet in Rio de Janeiro als Favorit

Wenn die Nummer vier der Welt gegen die Nummer 341 antritt, dann ist die Rollenverteilung klar: Dominic Thiem, der topgesetzte Spieler im Tableau des ATP-Tour-500-Turniers von Rio de Janeiro, sollte seine Auftaktpartie gegen Lokalmatador Felipe Meligeni gewinnen. Thiem wird dennoch gewarnt sein: Denn am Montag hat der erst 16-jährige Spanier Carlos Alcarez seinen Landsmann Albert Ramos-Vinolas in einem Epos von 3:35 Stunden Länge im Tiebreak des dritten Satzes besiegt.

Was aber auch bedeutet, dass ein ernstzunehmender Gegner Thiems bereits rausgeflogen ist - wie auch Fernando Verdasco, der in Runde eins Pablo Andujar unterlag. Für Thiem geht es in Rio de Janeiro nicht nur um den zweiten Turniersieg vor Ort, sondern auch um ein neues Karriere-Hoch in der ATP-Weltrangliste: Sollte der 26-Jährige das Halbfinale erreichen, überholt er Roger Federer in den Charts und ist erstmals Dritter.

Thiem vs. Meligeni - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Dominic Thiem und Felipe Meligeni gibt es ab 23 Uhr MEZ live im TV und Stream bei Sky und bei tennistv.com.