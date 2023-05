ATP Rom: Medvedev, Tsitsipas und Rune sind weiter

Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas haben beim Masters-Turnier in Rom die dritte Runde erreicht - Holger Rune steht sogar schon im Achtelfinale.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 14.05.2023, 14:48 Uhr

Medvedev gewann gegen Emil Ruusuvuori mit 6:4, 6:2 und trifft nun auf Bernabe Zapata Miralles. Für "Meddy" war es der erste Sieg in Rom überhaupt in seiner Karriere.

Stefanos Tsitsipas hielt sich ebenfalls nicht mehr lange auf bei seinem Fortsetzungmatch gegen Nuno Borges auf - 6:3, 6:3 hieß es am Ende für ihn, nachdem das Spiel gestern beim 4:3 im zweiten Satz wegen Regens abgebrochen worden war. Tsitsipas trifft nun auf Lorenzo Sonego.

Holger Rune schlägt Fognini

Bereits im Achtelfinale steht Holger Rune: Der Youngster aus Dänemark musste gegen Fabio Fognini und das italienische Publikum ran, gewann am Ende mit 6:4, 6:2. Nächster Gegner: Alexei Popyrin.

"Ich wusste, was mich erwartet", so Rune in Bezug aufs Publikum. "Und auch, welches Level Fabio spielen kann."

Um einen Platz im Achtelfinale spielt auch Novak Djokovic - er trifft auf Grigor Dimitrov, hier bei uns im Liveticker!