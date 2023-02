ATP Rotterdam: Alexander Zverev feiert Auftaktsieg über Soonwoo Kwon

Alexander Zverev ist mit einem umkämpften Zweisatzerfolg in das ATP-500-Turnier von Rotterdam gestartet. Der deutsche Olympiasieger schlug Soonwoo Kwon mit 6:4 und 7:6 (4).

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 14.02.2023, 16:22 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev steht in Rotterdam im Achtelfinale

Alexander Zverev hat seine Auftakthürde beim ATP-Turnier in Rotterdam mit einiger Mühe gemeistert. Nach den enttäuschenden letzten Wochen setzte sich der 25-jährige Hamburger am Valentinstag mit 6:4, 7:6 (4) gegen den Südkoreaner Soonwoo Kwon durch und trifft in der Runde der letzten 16 nun auf den Lokalmatador Tallon Griekspoor.

Für Zverev, der zuletzt beim Davis Cup eine empfindliche Niederlage gegen den Schweizer Marc-Andrea Hüsler kassiert hatte, war es der erste Tourerfolg gegen einen Spieler der Top 100 seit seiner schweren Knöchelverletzung im vergangenen Jahr bei den French Open. Gegen Kwon hatte der Hamburger vor allem bei längeren Ballwechseln weiter Probleme, sein dominantes Spiel aufzuziehen. Nach 1:42 Minuten verwandelte er aber seinen ersten Matchball.

Ein sportliches Drama hatte es in Rotterdam im ersten Match des Tages gegeben. Hubert Hurkacz benötigte gegen Roberto Bautista Agut mehr als drei Stunden, um den 7:5, 6:7 (7) und 7:6 (3)-Erfolg unter Dach und Fach zu bringen.

Das Einzel-Tableau in Rotterdam