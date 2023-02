ATP Rotterdam: Alexander Zverev - Ganz schön was los in der Box

Alexander Zverev ist am gestrigen Dienstag in die zweite Runde des ATP-Tour-500-Turniers in Rotterdam eingezogen, wo er auf Lokalmatador Tallon Griekspoor trifft (heute ab 21 Uhr live bei Sky und in unserem Liveticker). Zu sehen gab es beim Sieg gegen Sonwoo Kwon auch ein paar neue Gesichter in der Zverev-Box.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.02.2023, 18:15 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Alexander Zverev hat sich weitere Unterstützung geholt

Er trainiere besser als er spiele, das hat Alexander Zverev nach seinem Auftakterfolg gegen Soonwoo Kwon in Rotterdam zu Protokoll gegeben. Was auch damit zusammenhänge, dass beim Training die Möglichkeit bestehe, sofort Input von außen zu bekommen. Nun: Die Anzahl jener Personen, die eben diesen Input beisteuern können und sollen, wird im Team Zverev immer größer. Wie sich eben auch in Rotterdam zeigt.

Sergi Bruguera gibt dabei wohl den Head Coach, der fast legendäre Spanier ist ja schon ein wenig länger an Bord. Ebenso wie Sergej Bubka junior, der sich zwar in erster Linie um´s Geschäftliche kümmert, selbst aber an der Schwelle zu einer erfolgreichen Tennis-Karriere stand. Neu dabei ist Tobias Kamke. Der 36-Jährige wird in den ATp-Charts immer noch geführt, auch wenn die Position 846 darauf schließen lässt, dass es mit der Karriere von Kamke, die ein Hoch von Platz 64 aufweist, schön langsam zum Ende kommt. Im vergangenen Jahr war der ehemalige Davis-Cup-Spieler allerdings auf der ATP-Challenger-Tour noch einigermaßen aktiv.

Ebenfalls neu dabei: Dalibor Sirola, der sich um die Fitness von Zverev kümmern soll.

Zverev im Viertelfinale gegen Rune?

Damit gab es beim 6:4 und 7:6 (4) gegen Kwon keine Probleme. Und auch eine mögliche Schwachstelle von Alexander Zverev - sein zweiter Aufschlag nämlich - erwies sich am Dienstagnachmittag nicht als solche. Zwar nagelte Kwon ab und zu einen Return ins Feld, aber Zverev blieb ohne Doppelfehler. Und verschenkte also keine Punkte.

Jetzt geht es gegen Tallon Griekspoor, einen Spieler also, den Zverev vor seiner Verletzung mit einer konzentrierten Leistung sicherlich geschlagen hätte. Aber konzentriert reicht dieser Tage wohl nicht. Gegen Kwon platzierte sich die deutsche Nummer eins sehr oft zu weit hinter der Grundlinie, überließ dem Koreaner vor allem als Rückschläger die Spielgestaltung. So einen Ansatz kann sich Alexander Zverev gegen Tallon Griekspoor vielleicht noch erlauben. In einem möglichen Viertelfinale gegen Holger Rune aber nicht mehr. Das wird ihm auch sein nunmehr noch größerer Coaching-Staff vermitteln.

Hier das Einzel-Tableau in Rotterdam