ATP Rotterdam: Alexander Zverev verpasst Viertelfinale

Alexander Zverev hat das Viertelfinale beim ATP-Tour-500-Event in Rotterdam verpasst. Der Deutsche unterlag Lokalmatador Tallon Griekspoor mit 6:4, 3:6 und 4:6.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.02.2023, 23:35 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev in Rotterdam

Für Alexander Zverev ist das ATP-Tour-500-Turnier in Rotterdam nach dem zweiten Match beendet. Der Deutsche konnte einen guten Start gegen Lokalmatador Tallon Griekspoor nicht nutzen, schied am Ende mit 6:4, 3:6 und 4:6 aus. zum Auftakt hatte Zverev Soonwoo Kwon in zwei Sätzen bezwungen.

Der erste Satz verlief bis zum 3:3 unspektakulär, dann gelang Alexander Zverev das erste Break des Matches. Das reichte zum Satzgewinn. Im zweiten Akt war es dann der Deutsche, der ein paar Geschenke verteilte. Griekspoor breakte zum 2:0, konnte diesen Vorsprung bestätigen. In dieser Phase bekam Zverev Probleme mit seinem Nacken, die Physiotherapeutin musste Hand anlegen.

Zverev nutzt Breakchancen nicht

In der Entscheidung war es Zverev, der beim Stand von 2:1 zunächst zwei Breakchancen nicht nutzen konnte. Auch eine dritte wehrte Griekspoor ab. Und schlug im siebenten Spiel dann selbst zu. Unterstützt von zwei Doppelfehlern von Alexander Zverev. Das reichte dem Niederländer, um den Einzug ins Viertelfinale klarzumachen.

Morgen gibt es für den Tallon Griekspoor einen Ruhetag. dann wartet entweder Gijs Brouwers oder Holger Rune.Für Alexander Zverev geht die Saison 2023 wohl in Dubai weiter.

