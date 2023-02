ATP Rotterdam: Daniil Medvedev zurück in Form - und den Top Ten

Daniil Medvedev hat mit seinem beeindruckenden Halbfinalerfolg beim ATP-500-Event von Rotterdam über Grigor Dimitrov endgültig zurück in die Spur gefunden.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 19.02.2023, 12:12 Uhr

Daniil Medvedev zeigte gegen Grigor Dimitrov eine beeindruckende Leistung

Die Sache hätte für Daniil Medvedev natürlich auch schnell ganz anders ausgehen können: Hätte sich der Russe im Auftaktduell mit Alejandro Davidovich Fokina nicht derart zügig nach verlorenem Auftaktsatz wieder gefangen, so wäre der ehemalige Weltranglistenerste wohl nicht nur mit einem blauen Auge davongekommen. So aber gab sich Medvedev selbst die Chance, in den folgenden Matches zunehmend besser in Schwung zu kommen.

Den Höhepunkt seines Schaffens in dieser Spielzeit erreichte der Russe dann zweifelsohne im Duell mit Grigor Dimitrov. Mit dem Bulgaren, eigentlich in ziemlich guter Spiellaune in Rotterdam, hatte Medvedev aber auch gar keine Probleme, gab wie schon im Duell mit Botic van de Zandschulp gerade einmal eine handvoll Games ab. Eine Machtdemonstration, wie es zuletzt nur so wenige zu sehen gab vom eigentlich so soliden Russen.

Medvedev wieder in Top Ten

Am heutigen Sonntag hat Medvedev die Chance auf seinen ersten Titelgewinn seit dem überlegenen Triumph beim ATP-500-Event von Wien Ende Oktober des vergangenen Jahres. Zuletzt setzte es für den Russen insbesondere bei den Australian Open einen Dämpfer - und damit auch einen Rückfall in der Weltrangliste, wo Medvedev zuletzt sogar die Top Ten verlassen musste.

Dort ist Daniil Medvedev ab kommendem Monat definitiv wieder zurück, mit der nächsten Aktualisierung geht es für den aktuellen Weltranglistenelften um einen Platz nach vorne. Im Endspiel von Rotterdam bekommt es der Russe nun mit einem Spieler zu tun, der seinen Befreiungsschlag bereits vergangene Woche hat schaffen können, der Südtiroler Jannik Sinner triumphierte dank starker Leistungen beim ATP-250-Event von Montpellier.

So geht es am Sonntag also dazu, wer der beiden wiederstarkten Spieler sich denn im Endspiel des ATP-500-Events von Rotterdam die Krone wird aufsetzen können. Das direkte Duell spricht dabei eine deutliche Sprache zugunsten des Russen, der in vier Aufeinandertreffen bislang ohne Niederlage ist. Und der sich in den Niederlanden langsam, aber sicher wieder einer sehr guten Form annähert.