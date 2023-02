ATP Rotterdam: Finale! Daniil Medvedev zu stark für Grigor Dimitrov

Daniil Medvedev hat mit einem 6:1 und 6:2 gegen Grigor Dimitrov das Endspiel des ATP-Tour-500-Turniers in Rotterdam erreicht. Dort trifft der Russe entweder auf Jannik Sinner oder Tallon Griekspoor.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.02.2023, 16:43 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Daniil Medvedev zeigt wieder ansteigende Form

Daniil Medvedev macht einen sehr verschnupften Eindruck in dieser Woche in Rotterdam, die Intervalle, während denen der Russe zum Handtuch greift, um seine Nase zu erleichtern, sind seit Turnierbeginn keineswegs kürzer geworden. Was Medvedev aber keineswegs davon abhält, erfolgreiches Tennis zu spielen. Denn nach dem 6:1 und 6:2 gegen Grigor Dimitrov steht der Mann aus Moskau im Endspiel des traditionsreichen 500er-Events.

Dimitrov, der zwei der bisherigen sechs Begegnungen mit Medvedev für sich entscheiden konnte, war mit einem ganz einfachen Matchplan in die Partie gegangen: Er wollte den US-Open-Champion mit einer Orgie an Slice-Bällen in die Knie zwingen. Und zwar buchstäblich. Aber Medvedev tauchte immer wieder tief hinunter, holte sich den ersten Satz nach 37 Spielminuten mit 6:1 Durchgang eins.

Medvedev verwertet zweiten Matchball

Im zweiten Satz ging Medvedev mit einem Break mit 2:0 in Führung, verlor aber umgehend erstmal sein Service. Was ihm wenige Augenblicke später beinahe noch einmal passiert wäre. So war es aber Grigor Dimitrov, der seinen Aufschlag mit einem Doppelfehler zum 2:4 verlor.

Diesen Vorteil ließ sich Medvedev nicht mehr nehmen. Und zog mit seinem zweiten Matchball in das Finale ein.

Im Endspiel bekommt es Daniil Medvedev entweder mit Jannik Sinner oder Lokalmatador Tallon Griekspoor zu tun. Dieses Match wird ab 19:30 Uhr gespielt (live bei Sky).

Hier das Einzel-Tableau in Rotterdam