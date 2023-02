ATP Rotterdam: Holger Rune auf den Spuren von Andre Agassi

Ja, sein Ausscheiden beim ATP-Tour-500-Turnier in Rotterdam mag mit einer Verletzung am Handgelenk zu tun gehabt haben. Aber wieder einmal hat sich Holger Rune durch äußere Einflüsse stören lassen.

© Getty Images Holger Rune kämpft noch zu oft auch gegen sich selbst

Andre Agassi war auf einem hervorragenden Weg in jenem Frühjahr 2001 in Roland Garros. Der erneute Einzug ins Halbfinale schien nur folgerichtig, schließlich hatte Agassi den ersten Satz gegen Sebastien Grosjean ohne Probleme mit 6:1 gewonnen. Dann allerdings zwängte sich der damalige gerade Ex-US-Präsident Bill Clinton mitten in einem Game mit Entourage auf die Ehrentribüne, was Andre Agassi die Lust auf das Tennisspielen nahm. Der French-Open-Champion von 1999 zeigte keine Anstrengungen mehr, sich längeren Ballwechseln auszusetzen, hämmerte einfach auf jeden Ball drauf, Grosjean nahm die Geschenke dankend an.

Ein bisschen konnten ältere Tennisfreunde an dieses Match denken, wenn sie denn Holger Rune am Donnerstagabend bei seinem Auftritt in Rotterdam gegen Lokalmatador Gijs Brouwers beobachteten. Rune hatte die Partie im Griff, führte in Satz eins mit einem Break. Dann wurden die Zuschauer etwas unruhig, störten Rune beim Aufschlag. Der Däne gab daraufhin den Agassi. Und gewann nach dem Verlust des ersten Satzes kein einziges Spiel mehr, bevor er bei 0:4 im zweiten Durchgang aufgab. Einer Verletzung am Handgelenk wegen. Wie schwerwiegend diese Einschränkung tatsächlich ist, werden die kommenden Wochen zeigen.

Rune im Davis Cup zum Glück zuhause

Auffällig aber, wie dünnhäutig Holger Rune nach wie vor agiert. Da kommt es ihm durchaus gelegen, dass Dänemark in der Relegationspartie um den Einzug/Verbleib in der Weltgruppe des Davis Cups ein Heimspiel gegenBrasilien gezogen hat. Man stelle sich vor, Rune würde einem echten Hexenkessel in einem echten Auswärtsspiel ausgesetzt sein.

Denn eigentlich ist das Publikum in Rotterdam keineswegs unfair. Am Abend zuvor hatte mit Tallon Griekspoor ein weiterer Lokalmatador die Chance genutzt, mit Alexander Zverev einen höher gereihten Spieler zu eliminieren. Die Fans hatten Griekspoor zwar angefeuert und nach dem verwerteten Matchball auch gefeiert, aber nur in handelsüblichem Ausmaß. So wie die Franzosen Sebastien Grosjean an jenem Tag im Frühjahr 2001.

