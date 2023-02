ATP Rotterdam: Jannik Sinner lässt Titelfavorit Stefanos Tsitsipas keine Chance

Der Italiener Jannik Sinner steht nach einem Zweisatz-Erfolg über die Nummer eins Stefanos Tsitisipas im Halbfinale des ATP-World-Tour-500-Turniers in Rotterdam.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 16.02.2023, 21:22 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner besiegte die Nummer eins von Rotterdam Stefanos Tsitsipas in zwei Sätzen

Jannik Sinner bestätigte im Achtelfinale des ATP-World-Tour-500-Turniers in Rotterdam seine erstaunliche Form zu Beginn der Saison 2023: Der Italiener, der in der Vorwoche das Indoor-Hartplatz-Turnier in Montpellier für sich entscheiden konnte, bezwang den in den Niederlanden topgesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas nach nur 81 Spielminuten klar mit 6:4, 6:3.

Es war auch Sinners erster Karriere-Sieg gegen einen Top-3-Spieler und der erst zweite Matcherfolg gegen den Mann aus Athen in der gesamt siebenten Auseinandersetzung. Dem 21-Jährigen gelang damit auch die Revanche für die denkbar knappe Achtelfinal-Niederlage gegen Tsitsipas bei den diesjährigen Australian Open, wo er tapfer über fünf Sätze kämpfte. Im Viertelfinale wartet auf den Südtiroler nun ein Duell mit dem Schweizer Altmeister Stan Wawrinka, der seinerseits bereits am Mittwoch den Franzosen Richard Gasquet mit zweimal 6:3 aus dem Wettbewerb nahm.

In der letzten Partie des heutigen Tages treffen noch der Däne Holger Rune und der Wild-Card-Lokalmatador Gis Brouwer aufeinander.

