ATP Rotterdam: Krawietz und Pütz schlagen die Nummer eins

Kevin Krawietz und Tim Pütz haben beim ATP-Tour-500-Turnier in Rotterdam für eine kleine Überraschung gesorgt. Die beiden deutschen besiegten das an Position eins gesetzte Parr Wesley Koolhof und Neal Skupski glatt in zwei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.02.2023, 20:26 Uhr

© Getty Images Kevin Krawietz und Tim Pütz haben in Rotterdam ein Ausrufezeichen gesetzt

Als Kevin Krawietz und Tim Pütz die Auslosung für das ATP-Tour-500-Turnier in Rotterdam gesehen haben, mag der Gedanke nahe gelegen haben: ausgerechnet gegen die Nummer eins! Wie sich im Nachhinein herausstellte, war das deutsche Duo allerdings eine Nummer zu groß für Wesley Koolhof und Neal Skupski. Krawietz und Pütz gewannen glatt mit 6:3 und 6.3 und spielen im Viertelfinale gegen Nicolas Mahut und Grigor Dimitrov. Diese beiden Veteranen hatten in Runde eins den dritten Deutschen im 16er-Feld von Rotterdam eliminiertt, nämlich Andreas Mies, der seit Beginn dieser Saison mit dem Australier John Peers spielt.

Das Ausscheiden von Koolhof und Skupski war nicht die einzige Überraschung im Doppel-Wettbewerb zu Rotterdam. So verlr auch das Nummer-Zwei-Paar gleich zum Auftakt: Nikola Mektic und Mate Pavic unterlagen Stan Wawrinka und Alexander Bublik mit 6:3, 6:7 (3) und 7:10.

