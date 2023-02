ATP Rotterdam: Krawietz/Pütz stehen im zweiten Saison-Halbfinale

Das deutsche Gespann Kevin Krawietz und Tim Pütz steht nach einem Sieg über das Duo Grigor Dimitrov und Nicolas Mahut im Halbfinale des ATP-World-Tour-500-Turniers in Rotterdam.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 16.02.2023, 20:26 Uhr

© Getty Images Kevin Krawietz und Tim Pütz stehen beim Hallen-Hartplatz-Turnier in Rotterdam im Halbfinale

Das Top-Duo Kevin Krawietz und Tim Pütz sammelt weiter Erfolge in der erst kürzlich angelaufenen Saison 2023: Das deutsche Gespann steht beim ATP-World-Tour-500-Event in Rotterdam nach einem 3:6,-6:3,-10:8-Erfolg über das bulgarisch-französische Team Grigor Dimitrov und Nicolas Mahut im Halbfinale. Krawietz/Pütz standen in der Vorwoche in Montpellier ebenfalls in der Vorschlussrunde, scheiterten dort jedoch an den beiden Niederländern Robin Haase und Matwe Middelkoop im Match-Tiebreak.

Dort bekommen es der Bayer und der Hesse nun entweder mit dem viertgesetzten britisch-finnischen Gespann Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara oder dem indisch-australischen Duett Rohan Bapanna / Matthew Ebden zu tun. Krawietz/Pütz hatten in Runde eins die Topgesetzten Wesley Koolhof (Niederlande) und Neal Skupski (Großbritannien) mit 6:3, 6:3 aus dem Wettbewerb genommen.

Das Doppel-Tableau aus Rotterdam.