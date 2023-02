ATP Rotterdam: Medvedev souverän, Dimitrov nach Thriller im Halbfinale

Daniil Medvedev und Grigor Dimitrov sind am Freitagnachmittag in das Halbfinale des ATP-500-Turniers in Rotterdam eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.02.2023, 17:36 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Daniil Medvedev hat mal wieder gegen Félix Auger-Aliassime gewonnen

Mit seinem 16. Vorhandfehler stellte Félix Auger-Aliassime die Zeichen dann endgültig auf Niederlage gegen Daniil Medvedev. Mit diesem Ball, de im Aus landete, ging Medvedev mit 4:3 im zweiten Satz in Führung. Und schaute nicht mehr zurück. Der Russe gewann mit 6:2 und 6.4 und zog damit ins Halbfinale ein.

Medvedev bleibt damit für Auger-Aliassime, der im vergangenen Jahr in Rotterdam seinen ersten Tour-Titel im Einzel überhaupt gefeiert hat, ein unlösbares Rätsel. Denn auch die vier bsiherigen Partien waren an Medvedev gegangen.

Dimitrov wehrt Matchbälle ab

In der Vorschlussrunde trifft der US-Open-Champion von 2021 auf Grigor Dimitrov, der einen wahren Thriller zu überstehen hatte. Dimitrov musste im Tiebreak des dritten Satzes gegen Alex de Minaur zwei Matchbälle abwehren, bevor er schließlich mit 6:3, 3:6 und 7:6 (6) gewann.

Für de Minaur doppelt bitter - ereilte ihn die Pleite doch an seinem 23. Geburtstag.

Die Besetzung des zweiten Halbfinales wird heute in der Night Session ermittelt (ab 19:30 Uhr live bei Sky). Zunächst muss Jannik Sinner gegen Stan Wawrinka ran, danach treffen die beiden Lokalmatadore Gijs Brouwers und Tallon Griekspoor aufeinander.

Hier das Einzel-Tableau in Rotterdam