ATP Rotterdam: Medvedev und Auger-Aliassime haben es eilig

Daniil Medvedev und Félix Auger-Aliassime sind mit überzeugenden Leistungen in das Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Rotterdam eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.02.2023, 15:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Daniil Medvedev hat sich mit Botic van de Zandschulp nicht lange aufgehalten

Titelverteidiger Auger-Aliassime eröffnete die Wettkampfspiele am Donnerstag gegen den Franzosen Gregoire Barrere. Auger-Aliassime, der im vergangenen Jahr in Rotterdam seinen ersten Titel auf der ATP-Tour überhaupt holen konnte und der in den vergangenen Tagen in der Rafa Nadal Academy auf Mallorca trainiert hat, setzte sich ohne Probleme mit 6:4 und 6:4 durch.

Daniil Medvedev hatte es gegen Lokalmatador Botic van de Zandschulp noch eiliger, gewann mit 6:2 und 6:2. Damit kommt es im Viertelfinale zum Aufeinandertreffen zwischen Medvedev und Auger-Aliassime, was dem Russen ganz gut passen könnte: Medvedev hat alle vier bisherigen Matches gewonnen.

Auger-Aliassime ist nach dem Ausscheiden von Andrey Rublev der höchstgereihte Spieler in der unteren Tableau-Hälfte. Rublev war schon in Runde eins an Alex de Minaur gescheitert. Ganz oben im Raster kommt es heute Abend schon im Achtelfinale zu einem Gipfeltreffen: Stefanos Tsitsipas trifft auf Jannik Sinner.

Hier das Einzel-Tableau in Rotterdam