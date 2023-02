ATP Rotterdam: Rune, Sinner im Gleichschritt, Wawrinka erster Viertelfinalist

Holger Rune und Jannik Sinner sind am Mittwoch in die zweite Runde des ATP-Tour-500-Turniers in Rotterdam eingezogen. Stan Wawrinka steht sogar schon im Viertelfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.02.2023, 15:52 Uhr

© Getty Images Holger Rune hatte zum Auftakt in Rotterdam keine Probleme

Einige Späteinsteiger beim ATP-Tour-500-Turnier in Rotterdam haben sich am Mittwoch keine Blöße gegeben. Auch wenn Jannik Sinner, am Sonntag noch Champion in Montpellier, gegen Benjamin Bonzi über drei Sätze gehen musste. Sinner gewann mit 6:2, 3:6 und 6.1 und machte damit ein Spitzentreffen mit Stefanos Tsitsipas klar. Die beiden sind sich erst vor wenigen Wochen bei den Australian Open gegenüber gestanden, Tsitsipas setzte sich in fünf Sätzen durch.

Maxime Cressy, in Montpellier erst im Endspiel an Sinner gescheitert, startete ebenfalls erfolgreich. Der US-Amerikaner besiegte Lokalmatador Tim van Rijthoven mit 6:3, 6:7 (2) und 6:3. Cressy spielt im Achtelfinale gegen den Sieger der Partie zwischen Andrey Rublev und Alex de Minaur.

Rune möglicher Gegner von Zverev

Holger Rune wiederum, der Cressy in Montpellier in der Vorschlussrunde nach einem Thriller unterlegen war, machte mit Constant Lestienne kurzen Prozess, siegte mit 6:4 und 6:4. Rune, ein möglicher Viertelfinal-Gegner von Alexander Zverev, bekommt es nun mit Gijs Brouwers zu tun.

Erster Mann im Viertelfinale ist dagegen ein Veteran. Was bei einem Achtelfinal-Match zwischen Richard Gasquet und Stan Wawrinka aber ohnehin der zu erwartende Ausgang war. Und so zog der Schweizer mit 6:3 und 6:3 erstaunlich souverän in die Runde der letzten acht ein. Mit der Perspektive, dort den Sieger zwischen Tsitsipas und Sinner zu treffen.

