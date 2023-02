ATP Rotterdam: Tsitsipas und Auger-Aliassime starten souverän

Stefanos Tsitsipas und Félix Auger-Aliassime sind mit Zwei-Satz-Erfolgen in das ATP-Tour-500-Turnier in Rotteradm gestartet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.02.2023, 21:22 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas am Dienstag in Rotterdam

Vor knapp einem Jahr sind sich Stefanos Tsitsipas und Félix Auger-Aliassime im Endspiel des ATP-Tour-500-Events in Rotterdam gegenüber gestanden. Das wäre auch in der 2023er-Ausgabe möglich. Denn Tsitsipas und Auger-Aliassime wurden auf gegenüberliegende Seiten des 32er-Tableaus gelost. Der Start ist für beide Spieler geglückt: Auger-Aliassime besiegte schon am Nachmittag Lorenzo Sonego mit 6:2 und 6:3.

Stefanos Tsitsipas legte im ersten Match der Night Session nach. Der Grieche startete gegen Emil Ruusuvuori zwar schwach und musste im ersten Satz einem Break-Rückstand nachlaufen, gewann am Ende aber doch ungefährdet mit 7:5 und 6:1. In Runde zwei könnte es schon enger zugehen: Denn da spielt Tsitsipas entweder gegen Benjamin Bonzi oder Jannik Sinner. DerSüdtiroler hat am Sonntag in Montpellier den Titel geholt.

Am Nachmittag hatte sich auch Alexander Zverev für die zweite Runde qualifiziert. Die deutsche Nummer eins trifft nach dem 6:4 und 7:6 (4) gegen Soonwoo Kwon auf Lokalmatador Tallon Griekspoor (am Mittwoch ab ca. 21 Uhr live bei Sky und in unserem Livestream).

Hier das Einzel-Tableau in Rotterdam