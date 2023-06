ATP ´s-Hertogenbosch: Folgt nach van Rijthoven mit Griekspoor der nächste Heimsieger?

Tallon Griekspoor hat heute beim ATP-Tour-250-Turnier in ´s-Hertogenbosch die Chance, sein erst zweites Event auf der Tour überhaupt zu gewinnen. Im Endspiel geht es gegen Jordan Thompson.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.06.2023, 11:01 Uhr

© Getty Images Tallon Griekspoor könnte heute seinen zweiten Turniersieg feiern

Kein Tim van Rijthoven, kein Problem für die niederländischen Fans: Denn nachdem der Titelverteidiger in diesem Jahr aus Verletzungsgründen nicht dabei sein kann, springt halt Tallon Griekspoor in die Bresche. Und während van Rijthoven vor Jahresfrist mit Daniil Medvedev einen fast unbezwingbaren Gegner im Endspiel von ´s-Hertogenbosch vor sich hatte (und diesen auch bezwang), sieht es von der Papierform her für Griekspoor deutlich besser aus: es geht nämlich gegen Jordan Thompson.

Griekspoor hat sich mit einer starken Saison bis auf Platz 38 der ATP-Charts vorgearbeitet. Ein Grund dafür war der Turniersieg in Pune Anfang des Jahres, damals eine Premiere für den 26-Jährigen aus Haarlem. In Rotterdam, beim ersten Heimturnier des Jahres, schaffte es Griekspoor dann bis ins Halbfinale, wo er allerdings Jannik Sinner unterlag.

Thompson noch ohne Turniersieg

Danach wurde es etwas ruhiger um ihn. Bei den French Open hätte Tallon Griekspoor aber fast für eine Überraschung gesorgt: Denn in Runde zwei unterlag er Hubert Hurkacz nur ganz knapp in fünf Sätzen. In ´s-Hertogenbosch konnte sich Griekspoor gestern gegen Emil Ruusuvuori mit 6:4 und 7:5 durchsetzen.

Finalgegner Jordan Thompson, mit 29 schon fast ein Routinier, wartet dagegen noch auf sein erstes Championat auf der Tour. Gerade in ´s-Hertogenbosch war der Australier das einzige Mal wirklich nahe dran: Damals verlor er allerdings gegen Adrian Mannarino. Am Franzosen hat sich Thompson in dieser Ausgabe im Viertelfinale revanchiert.

Hier das Einzel-Tableau in ´s-Hertogenbosch