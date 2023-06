ATP 's-Hertogenbosch: Lokalmatador Tallon Griekspoor schlägt 2023 zum zweiten Mal zu

Der Australier Jordan Thompson musste sich trotz Satzführung beim ATP-World-Tour-250-Turnier in 's-Hertogenbosch dem Niederländer Tallon Griekspoor in drei Sätzen geschlagen geben.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 18.06.2023, 20:46 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Tallon Griekspoor holt sich in 's-Hertogenbosch seinen zweiten Titel in seiner Karriere

Schöner Erfolg für den Niederländer Tallon Griekspoor: Der beim Heimturnier in 's-Hertogenbosch an sechs gereihte 26-Jährige holte sich im Endspiel der ATP-World-Tour-250-Rasen-Veranstaltung nahe Amsterdam mit einem Finalerfolg über den Australier Jordan Thomposon den zweiten Titel der Saison. Griekspoor verwertete nach 2:35 Stunden Spielzeit seinen ersten Matchball zum 6:7 (4), 7:6 (3) und 6:3.

Der Turnaround der Partie gelang dem Weltranglisten-38. erst im Tiebreak des zweiten Satzes, wo er sich gleich die ersten fünf ausgespielten Punkte holen konnte. In Satz drei reichte dem Schützling von Kristof Vliegen ein klares Break zur 4:2-Führung, die er bis zum Ende des Matches nicht mehr abgab.

Thompson verliert zum zweiten Mal 's-Hertogenbosch-Finale

Griekspoor schaffte damit den zweiten Titel auf der ATP-Tour in seiner Karriere - ganz zu Beginn der aktuellen Saison holte der elffache Challenger-Titelträger die Trophäe beim ATP-World-Tour-250-Hartplatzevent in Pune (Indien). Dort setzte sich Griekspoor im Endspiel gegen den Franzosen Benjamin Bonzi ebenfalls in drei Sätzen durch.

Thompson muss hingegen weiter auf seine erste Trophäe auf der großen Herrentour warten. 2019 stand der 29-Jährige aus Sydney bereits einmal im Finale von 's-Hertogenbosch, musste sich damals allerdings dem Franzosen Adrian Mannarino mit 6:7 (7), 3:6 geschlagen geben.

Hier das Einzel-Tableau aus 's-Hertogenbosch.